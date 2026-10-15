Doanh nghiệp dệt may đổi mới công nghệ để giữ đơn hàng và lao động

Các doanh nghiệp dệt may tìm hiểu thiết bị tự động hóa tại Triển lãm VTG 2026.

Ngày 15/10, chia sẻ bên lề Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành dệt và may tại Việt Nam năm 2026 (VTG 2026), ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp dệt may đang đối mặt với nhiều khó khăn khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Các đơn vị phải chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng và linh hoạt tổ chức sản xuất để duy trì đơn hàng.

Theo ông Phạm Xuân Hồng, Việt Nam có lợi thế về môi trường chính trị - xã hội ổn định và đội ngũ công nhân có tay nghề, đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cao. Các doanh nghiệp cũng đang từng bước cải tiến quản trị, đầu tư thiết bị và tiếp cận công nghệ xanh để nâng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm trên mỗi mã hàng đang giảm, trong khi yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mẫu mã ngày càng phức tạp. Doanh nghiệp phải tiếp nhận những đơn hàng nhỏ, đồng thời tìm thêm thị trường ngách để bù đắp sự biến động tại các thị trường lớn.

“Hiện nay, ưu tiên trước mắt của doanh nghiệp là tìm đủ đơn hàng để duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Việc giữ được đội ngũ công nhân giúp doanh nghiệp sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi. Song song với tìm kiếm khách hàng, doanh nghiệp đang đầu tư thiết bị tự động hóa, ứng dụng công nghệ xanh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, quá trình này cần thực hiện từng bước, phù hợp với khả năng tài chính, đặc điểm sản phẩm và yêu cầu của thị trường”, ông Hồng cho biết thêm.

Ông Phạm Xuân Hồng cũng dẫn chứng, doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị tự động tại các công đoạn mổ túi, may lưng quần, làm cổ áo để giảm thao tác thủ công và nâng chất lượng sản phẩm. Các hoạt động hội chợ, triển lãm chuyên ngành giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà cung ứng, tìm hiểu công nghệ và lựa chọn giải pháp đầu tư phù hợp.

Các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp dệt may nâng năng suất, kiểm soát chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean, cho biết phần mềm quản lý sản xuất giúp kết nối thông tin giữa bộ phận tiếp nhận đơn hàng, kho nguyên liệu và các chuyền may. Dữ liệu được cập nhật đầy đủ giúp người quản lý theo dõi từng công đoạn, phát hiện khâu chậm và điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

Việc số hóa thông tin kho còn giúp doanh nghiệp kiểm soát tồn kho, chủ động cấp nguyên liệu và hạn chế hao hụt. Theo ông Việt, ứng dụng công nghệ cần gắn với mục tiêu cụ thể về năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để nâng sức cạnh tranh lâu dài, ông Hồng cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần tăng cường chính sách thu hút đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước vào sản xuất nguyên phụ liệu. Bởi, khi doanh nghiệp có nguồn cung trong nước ổn định sẽ giúp chủ động kế hoạch sản xuất, giảm phụ thuộc bên ngoài và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước đạt trên 35 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngành kỳ vọng thị trường khởi sắc trong quý IV để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD cả năm.

Triển lãm VTG 2026 do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad phối hợp cùng Yorkers Trade & Marketing Service tổ chức, đồng thời diễn ra với ba triển lãm chuyên ngành gồm VFM 2026 về máy móc và nguyên phụ liệu da giày, VITATEX 2026 về dệt may và phụ liệu, cùng DYECHEM 2026 về hóa chất và nhuộm. Tổ hợp bốn triển lãm bao quát nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất dệt may và da giày, từ dệt, nhuộm đến gia công hàng may mặc và sản xuất giày dép.

Triển lãm năm nay thu hút hơn 200 thương hiệu toàn cầu với hơn 400 gian hàng, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Bangladesh, Bulgaria, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan… Các đơn vị giới thiệu máy móc tự động hóa, vải chức năng, hóa chất thân thiện với môi trường, phụ liệu sáng tạo và giải pháp kỹ thuật số.

Triển lãm đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP Hồ Chí Minh và sẽ kéo dài đến ngày 17/10.