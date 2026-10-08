Doanh nghiệp đề xuất đầu tư năng lượng tái tạo, giao thông xanh tại An Giang

Đại diện Công ty TNHH Quốc tế Leong Lee phát biểu về đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

Sáng 8/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong tiếp và làm việc với Công ty TNHH Quốc tế Leong Lee và Công ty Banpu Group về đề xuất đầu tư năng lượng tái tạo và các sáng kiến phát triển bền vững tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Quốc tế Leong Lee đề xuất hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại An Giang, tập trung vào điện mặt trời, điện gió và các giải pháp năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng đề xuất hỗ trợ An Giang chuẩn bị các hoạt động phục vụ APEC 2027, trong đó nghiên cứu tổ chức triển lãm giao thông xanh; triển khai xe tải, phương tiện vận tải thân thiện với môi trường phục vụ vận chuyển thiết bị, hậu cần sự kiện và xây dựng các giải pháp di chuyển xanh dành cho nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, doanh nghiệp và đại biểu quốc tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm phát thải carbon; kết hợp trải nghiệm văn hóa, giới thiệu sản phẩm trà cao cấp với quảng bá văn hóa, du lịch và dịch vụ của địa phương trong dịp APEC 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận, đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phát triển giao thông xanh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, An Giang còn nhiều dư địa phát triển. Thời gian qua, tỉnh chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh; đồng thời đề xuất Trung ương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực phù hợp từng thời điểm, giai đoạn.

Để chuyển các ý tưởng thành dự án cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp bộ phận xúc tiến đầu tư của Sở Tài chính làm đầu mối tư vấn, hướng dẫn thủ tục; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với các sở, ngành, khảo sát thực địa, xác định nhu cầu, địa bàn và thời gian triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong khẳng định An Giang ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đồng thời yêu cầu các dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật và nguyên tắc các bên cùng có lợi.

Đối với đề xuất liên quan đến sản phẩm trà và phục vụ các sự kiện APEC 2027, lãnh đạo tỉnh cho biết thẩm quyền quyết định thuộc Ủy ban Quốc gia APEC. Tỉnh ghi nhận các đề xuất của doanh nghiệp để báo cáo tại các cuộc họp Tiểu ban ở Trung ương.