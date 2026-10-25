Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng tuyển dụng lao động

Những ngày này, các dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoạt động hết công suất để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng. Doanh nghiệp đã ký kết đơn hàng đến quý II/2027 với 13 đối tác tại Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và một số thị trường khác.

Các dây chuyền của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoạt động hết công suất phục vụ cho những đơn hàng cuối năm.

Với gần 1.400 lao động, mỗi ngày, công ty hoàn thiện từ 24.000 - 25.000 sản phẩm găng tay các loại, tăng khoảng 8.000 sản phẩm so với thời điểm giữa năm. Năm 2026, doanh nghiệp mở rộng sản xuất thêm nhiều dòng sản phẩm mới cho các thương hiệu quốc tế lớn như Adidas, Nike, Decathlon…, hướng tới mục tiêu sản xuất 7 triệu sản phẩm găng tay.

Cùng với việc tăng tốc sản xuất tại nhà máy ở phường Nam Hồng Lĩnh, doanh nghiệp đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tuyển dụng nhân lực cho chi nhánh tại xã Hương Khê, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 11/2026. Bà Võ Thị Tâm - phụ trách bộ phận tuyển dụng, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Chi nhánh tại Hương Khê được đầu tư xây dựng trên diện tích 10.000m², với tổng kinh phí cho các hạng mục khoảng 40 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy cần khoảng 1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của 16 chuyền may”.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có nhu cầu tuyển dụng lớn để đáp ứng kế hoạch mở rộng quy mô trong tháng 11/2026.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, công ty triển khai nhiều hình thức tuyển dụng như đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông, tuyển dụng trực tiếp và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, giới thiệu việc làm. Doanh nghiệp cũng tổ chức xe đưa đón công nhân từ Hương Khê đến nhà máy ở phường Nam Hồng Lĩnh để đào tạo tay nghề; trả lương trong thời gian học việc, thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi theo quy định. Đến nay, công ty đã tuyển dụng được 150 lao động và đang tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề.

Là một trong những công nhân vừa được tuyển dụng, chị Lê Thị Hoa (SN 1995 - công nhân bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm) chia sẻ: “Tôi quê ở xã Hương Khê, từng cùng chồng làm công nhân tại Bắc Ninh. Sau khi sinh thêm em bé, tôi quyết định trở về quê sinh sống và làm việc. Tôi được gần gia đình, có điều kiện chăm sóc con nhỏ; chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn nên đời sống đỡ chật vật”.

Sau nhiều năm làm công nhân ngoại tỉnh, chị Lê Thị Hoa quyết định lựa chọn làm việc tại quê nhà.

Nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc sản xuất, tìm kiếm lao động để đáp ứng tiến độ giao hàng cuối năm. Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng), đơn hàng đã được ký kết đến quý I/2027. Với gần 400 lao động, mỗi tháng, đơn vị phải hoàn thành hơn 100.000 sản phẩm áo sơ mi xuất khẩu; nỗ lực cho mục tiêu doanh thu 50 tỷ đồng của năm 2026.

Tuy nhiên, đơn hàng dồi dào cũng tạo áp lực về nhân lực, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tổ chức sản xuất và phải áp dụng nhiều cách thức tuyển dụng cũng như chế độ ưu đãi cho lao động. Ông Trần Bảo Khánh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã thông báo tuyển dụng gần 300 lao động trong thời gian tới. Bên cạnh thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng và phúc lợi, xí nghiệp khuyến khích công nhân giới thiệu người thân, người quen vào làm việc; mỗi hồ sơ giới thiệu tuyển dụng thành công được thưởng 1 triệu đồng”.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân lực.

May mặc là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Hà Tĩnh, với dư địa phát triển và nhu cầu lao động lớn. Toàn tỉnh hiện có 13 nhà máy may quy mô lớn và hơn 10 cơ sở sản xuất quy mô dưới 50 lao động, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động địa phương. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 55 triệu USD. Tuy nhiên, thiếu hụt lao động vẫn là một trong những khó khăn cần tháo gỡ để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tận dụng cơ hội từ thị trường.

Bên cạnh may mặc, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lớn trong những tháng cuối năm. Đơn cử như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển 400 lao động; Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh cần khoảng 300 lao động; các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup cần tuyển trên 7.000 lao động…

Từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Vũng Áng có nhu cầu tuyển khoảng 15.000 lao động.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Công suất sản xuất của nhà máy hiện đạt 4.000 xe/ngày, tăng 1.000 xe/ngày so với giai đoạn đầu năm. Bên cạnh các dòng xe chủ lực từ trước, nhà máy đang sản xuất thêm các dòng xe mới như KYO, KINET... Đây là bước mở rộng hoạt động sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cung ứng của doanh nghiệp. Để bảo đảm tiến độ giao hàng, nhà máy đã tăng công suất, tập trung tuyển dụng lao động trong giai đoạn nước rút”.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 19.000 lao động, trong đó, riêng Khu kinh tế Vũng Áng cần khoảng 15.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng trải rộng ở nhiều lĩnh vực như: may mặc, dệt, xây dựng, giao thông vận tải, điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, hóa chất, chế biến thực phẩm, kinh doanh, marketing, nhà hàng, khách sạn, kế toán, công nghệ thông tin và viễn thông… Mức lương dao động từ 8-65 triệu đồng/người/tháng, tùy ngành nghề, vị trí và trình độ chuyên môn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nỗ lực kết nối doanh nghiệp và người lao động.

Những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh tuyển dụng, các doanh nghiệp cần chủ động giải pháp giữ chân lao động; các ngành chức năng và địa phương cần tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nhân lực, bảo đảm tiến độ sản xuất; tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức 122 phiên giao dịch việc làm, kết nối, giới thiệu việc làm cho gần 14.500 lao động. Cùng với đó, trung tâm cũng tư vấn doanh nghiệp đổi mới phương thức tuyển dụng, áp dụng các chế độ, chính sách phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Chúng tôi mong muốn các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền để người lao động kịp thời nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội tìm được việc làm ổn định ngay tại quê hương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh