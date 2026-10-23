Doanh nghiệp đầy đủ quy trình nhưng vẫn lúng túng khi bị tấn công mạng

Thông tin cảnh báo trên vừa được thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đưa ra tại hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” do Tạp chí An ninh mạng Việt Nam phối hợp cùng PV GAS tổ chức ngày 23/10 tại Hà Nội.

Trao đổi tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch, Thường trực Hội đồng Khoa học và Biên tập của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho hay: Đối với an ninh năng lượng, các rủi ro không chỉ đến từ biến đổi khí hậu, thiên tai, biến động thị trường và chuỗi cung ứng, mà còn liên quan đến an ninh mạng, dữ liệu và sự phụ thuộc vào công nghệ.

Các hệ thống điều khiển, giám sát và điều độ vận hành điện có vai trò quan trọng đối với tính ổn định của toàn hệ thống; vì vậy, sự cố tại những hệ thống này có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện.

“Vì thế, yêu cầu đặt ra là cần nâng cao khả năng chống chịu, chủ động thích ứng với biến động, duy trì vận hành và phục hồi kịp thời khi xảy ra sự cố”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoạch nêu quan điểm.

Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Triệu Mạnh Tùng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi ro và ứng phó sự cố an ninh mạng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng năng lượng, thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết: Khi xảy ra xung đột hay bất ổn, hạ tầng năng lượng bao giờ cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu bị các bên nhắm đến.

Nếu hạ tầng năng lượng bị tê liệt, nhiều các hạ tầng khác cũng sẽ tê liệt theo, từ phòng không cho đến điều khiển, giám sát, tác chiến.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng chỉ rõ, đảm bảo an ninh mạng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng với việc duy trì vận hành liên tục, thông suốt, hiệu quả các hệ thống của rất nhiều ngành, trong đó có ngành năng lượng.

Khác với ngành tài chính, nguy cơ an ninh mạng của ngành năng lượng không không phải là việc mất tiền ngay lập tức. “Nhưng nếu hệ thống của ngành năng lượng bị tê liệt thì hệ quả lâu dài là chúng ta chắc chắn cũng sẽ mất tiền, mất tiền khắc phục và thậm chí mất tiền cho tin tặc để tái phục hồi hoạt động bình thường của hệ thống. Những chuyện đó đã xảy ra trong thực tế”, thượng tá Triệu Mạnh Tùng phân tích.

Đáng chú ý, từ thực tế phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục các sự cố tấn công mạng của Cục An ninh mạng, thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho hay, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp đều báo cáo đã ban hành đầy đủ quy trình, bố trí đủ nhân sự; thế nhưng khi bị tấn công mạng, nhiều doanh nghiệp vẫn vô cùng lúng túng.

Đề cập đến những việc ngành năng lượng cần tập trung triển khai, thượng tá Triệu Mạnh Tùng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp chủ động nhận diện, ưu tiên bảo vệ các hệ thống năng lượng trọng yếu; nâng cao năng lực giám sát, ứng phó và khôi phục sau sự cố; đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị chuyên môn.

Đặc biệt, cũng theo lưu ý đại diện Cục An ninh mạng, các hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ vận hành công nghiệp và dữ liệu vận hành cần được bảo vệ phù hợp với đặc thù của từng hệ thống, ngay từ khâu đầu tư, thiết kế đến tổ chức vận hành.

Ở góc độ của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ở góc độ của Hiệp hội nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng.

Theo ông, khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và công nghệ điều khiển, bảo vệ an ninh mạng phải trở thành một phần không thể tách rời của bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền đề xuất 3 định hướng trọng tâm: chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu an ninh, an toàn và phát triển bền vững.