Đầu tư cho an ninh mạng chưa tương xứng

Ngày 27/11, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội thảo Cyber Wellness Summit 2026 với chủ đề “Làm chủ dữ liệu, kiến tạo năng lực chống chịu số”, ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu, VNPT Cyber Immunity, cho rằng nhiều doanh nghiệp đã dành ngân sách đáng kể cho an ninh mạng, nhưng mức độ sẵn sàng ứng phó sự cố vẫn chưa tương xứng với khoản đầu tư.

Theo số liệu được ghi nhận, có 52% tổ chức tại Việt Nam dành hơn 10% ngân sách công nghệ thông tin cho an ninh mạng, trong khi 78% cho biết sẵn sàng tăng ngân sách trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp thực sự đạt mức sẵn sàng cao về an ninh mạng vẫn còn hạn chế.

Có 52% tổ chức tại Việt Nam dành hơn 10% ngân sách công nghệ thông tin cho an ninh mạng.

Nguyên nhân, theo đánh giá của VNPT Cyber Immunity, nằm ở cách đầu tư phân mảnh. Nhiều tổ chức triển khai các giải pháp bảo mật riêng biệt, mỗi hệ thống có công cụ giám sát, dữ liệu cảnh báo và phương thức xử lý khác nhau. Khi xảy ra sự cố, đội ngũ kỹ thuật phải truy cập nhiều nền tảng, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn rời rạc, xác định mức độ liên quan giữa cảnh báo và phối hợp xử lý.

Điều này khiến việc phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công, đánh giá toàn diện tình trạng hệ thống và đưa ra quyết định ứng phó bị hạn chế. Các công cụ có thể hoạt động tốt ở từng phạm vi, nhưng nếu thiếu kết nối, chia sẻ dữ liệu và phối hợp, hiệu quả bảo vệ tổng thể sẽ không cao.

Thực trạng này cũng làm gia tăng sự phụ thuộc vào nhân lực. Trong khi các cuộc tấn công ngày càng phức tạp, doanh nghiệp phải xử lý nhiều cảnh báo, giám sát hệ thống liên tục và cập nhật phương thức phòng vệ. Không phải tổ chức nào cũng có đủ chuyên gia, kinh nghiệm và nguồn lực để duy trì năng lực bảo vệ 24/7.

Theo tham luận, 95% tổ chức đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực hoặc thiếu đơn vị tư vấn tổng thể trong lĩnh vực an toàn thông tin. Khi xảy ra sự cố vượt quá khả năng nội bộ, doanh nghiệp thường phải tìm đến các đơn vị hỗ trợ bên ngoài, khiến quá trình xử lý phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị trước đó và khả năng phối hợp giữa các bên.

Vấn đề không đơn thuần là doanh nghiệp thiếu công cụ, mà là thiếu một kiến trúc bảo vệ thống nhất. Đầu tư nhiều giải pháp nhưng không đồng bộ có thể dẫn đến tình trạng hệ thống bảo mật hoạt động riêng lẻ, không tạo được bức tranh tổng thể về rủi ro và khả năng ứng phó.

Vì vậy, thay vì tiếp tục mua sắm các công cụ theo từng nhu cầu trước mắt, doanh nghiệp cần đánh giá lại kiến trúc an ninh mạng, xác định những khoảng trống trong giám sát, quản lý dữ liệu, phản ứng sự cố và khả năng phối hợp giữa các hệ thống.

Từ chi phí IT đến bài toán lợi ích đầu tư

Một trong những thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận an ninh mạng, theo ông Kiểm, là đưa bài toán bảo mật ra khỏi phạm vi chi phí vận hành của bộ phận công nghệ thông tin, để trở thành bài toán lợi ích đầu tư và bảo vệ hoạt động kinh doanh.

Trong nhiều doanh nghiệp, ngân sách dành cho an ninh mạng thường được nhìn nhận như một khoản chi. Khi đề xuất đầu tư, bộ phận phụ trách phải chứng minh nhu cầu mua sắm, chi phí triển khai và khả năng vận hành. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khoản chi trực tiếp, doanh nghiệp có thể chưa đánh giá đầy đủ những tổn thất tiềm ẩn khi hệ thống bị tấn công.

Các thiệt hại từ sự cố an ninh mạng có thể bao gồm thời gian gián đoạn hoạt động, doanh thu bị mất, chi phí khôi phục hệ thống, ảnh hưởng đến khách hàng, tổn thất uy tín, nghĩa vụ xử lý sự cố và những khoản phát sinh liên quan đến pháp lý.

Theo các số liệu được ông Vũ Mạnh Kiểm đưa ra, chi phí trung bình toàn cầu của một vụ vi phạm dữ liệu có thể ở mức hơn 4 triệu USD. Đây là quy mô tổn thất cho thấy một sự cố an ninh mạng không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật mà có thể trở thành vấn đề tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp.

Từ đó, cách tính toán hiệu quả đầu tư an ninh mạng cần được mở rộng, xem xét cả chi phí có thể tránh được khi triển khai biện pháp bảo vệ, thay vì chỉ so sánh ngân sách đầu tư với chi phí vận hành hiện tại.

Nếu đầu tư vào một hệ thống giám sát, phòng ngừa và ứng phó có thể giúp giảm nguy cơ gián đoạn, hạn chế mất dữ liệu hoặc rút ngắn thời gian khôi phục, giá trị đầu tư cần được đánh giá dựa trên tác động đối với hoạt động kinh doanh. Khi được lượng hóa, đây sẽ là cơ sở thuyết phục hơn để lãnh đạo xem xét ngân sách, ưu tiên các hạng mục bảo vệ và lựa chọn phương án triển khai phù hợp.

"Cách tiếp cận này cũng giúp bộ phận an ninh mạng có tiếng nói rõ hơn trong các quyết định quản trị. Thay vì trình bày những nguy cơ mang tính kỹ thuật khó định lượng, các đề xuất có thể gắn với mức độ ảnh hưởng đến hoạt động, chi phí rủi ro, khả năng duy trì dịch vụ và giá trị tài sản dữ liệu", ông Kiểm nhấn mạnh.

Xây dựng năng lực chống chịu từ quản trị tổng thể

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng có giá trị, AI thúc đẩy tốc độ tấn công và yêu cầu pháp lý ngày càng rõ ràng, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang xây dựng năng lực chống chịu số.

Năng lực này không chỉ được đo bằng số lượng giải pháp bảo mật đã triển khai, mà còn bằng khả năng nhận diện rủi ro, phát hiện bất thường, chủ động ứng phó, duy trì hoạt động và khôi phục sau sự cố. Một hệ thống bảo vệ hiệu quả cần có sự liên kết giữa công nghệ, quy trình, nhân lực và cơ chế quản trị.

Theo định hướng được VNPT Cyber Immunity đưa ra, doanh nghiệp cần tiếp cận an ninh mạng theo hướng tổng thể

Theo định hướng được VNPT Cyber Immunity đưa ra, doanh nghiệp cần tiếp cận an ninh mạng theo hướng tổng thể, từ đánh giá hiện trạng, xác định rủi ro, xây dựng kiến trúc bảo vệ đến giám sát, vận hành và hỗ trợ ứng phó sự cố. Việc chuyển từ đầu tư các công cụ rời rạc sang kiến trúc thống nhất sẽ giúp tăng khả năng quan sát, kiểm soát và phối hợp xử lý khi có sự cố.

Đặc biệt, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cần được đặt ở cấp quản trị. Doanh nghiệp phải xác định đầu mối chịu trách nhiệm, phân định vai trò giữa các bộ phận, xây dựng cơ chế phối hợp và bảo đảm các quyết định về dữ liệu, an ninh mạng được gắn với chiến lược kinh doanh.

Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, bảo vệ dữ liệu cũng chính là bảo vệ năng lực cạnh tranh, uy tín và sự liên tục của doanh nghiệp. Trong môi trường số, đầu tư an ninh mạng không còn là lựa chọn mang tính kỹ thuật hay khoản chi có thể trì hoãn, mà là điều kiện để doanh nghiệp duy trì niềm tin, khai thác giá trị dữ liệu và phát triển bền vững.

Năng lực chống chịu số, vì thế, không được hình thành chỉ sau khi sự cố xảy ra. Đó phải là kết quả của quá trình chuẩn bị, đầu tư, quản trị và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu - khi dữ liệu được xem là tài sản, và an ninh mạng được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.