Doanh nghiệp dầu khí sẵn sàng cán đích

Kho cảng LNG Thị Vải của Tổng công ty Khí Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Trước những biến động của thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị thế giới, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã chủ động điều hành, áp dụng các giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất, qua đó đưa doanh thu hợp nhất của đơn vị trong 10 tháng năm 2026 đạt 31.694 tỷ đồng, bằng 120,1% kế hoạch, tăng 22,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.803 tỷ đồng, bằng 177,5% kế hoạch, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc cho biết, lĩnh vực cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo và xây lắp công trình công nghiệp tiếp tục đóng góp chủ lực với doanh thu 18.983 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đang triển khai các dự án Lô B, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Khánh Mỹ-Đầm Dơi và nhiều công trình công nghiệp trọng điểm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vừa ký gói thầu EPIC-1 thuộc dự án tái phát triển mỏ dầu ngoài khơi Maydan Mahzam tại Qatar giá trị ước tính hơn 3 tỷ USD; tiếp tục thực hiện các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi như: Feng Miao Offshore Windfarm, Baltica 2 và Formosa 4 OSS.

Bên cạnh hoạt động chế tạo, đơn vị cũng chuẩn bị điều kiện phát triển lĩnh vực năng lượng mới. Trong hai tháng cuối năm, đơn vị đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng. “Để hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường tiếp thị, đấu thầu và phát triển khách hàng trong nước, quốc tế cũng như nâng cao hiệu suất khai thác đội tàu, cảng và cơ sở chế tạo...”, ông Trần Hồ Bắc nhấn mạnh.

Năm 2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 142.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.019 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 85% kế hoạch doanh thu và vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, tương đương vượt kế hoạch lợi nhuận khoảng 4.576 tỷ đồng. Theo lãnh đạo PVGas, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường; tăng cường phối hợp, khai thác thế mạnh của từng đơn vị trong kinh doanh, phân phối khí và triển khai các dự án hạ tầng.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) Nguyễn Việt Thắng thông tin thêm, trước diễn biến khó lường của thị trường dầu mỏ thế giới, đơn vị đã duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao, tối ưu hóa hoạt động các phân xưởng công nghệ nhằm khai thác hiệu quả năng lực của thiết bị. 10 tháng qua, nhà máy duy trì công suất vận hành bình quân đạt khoảng 123% công suất thiết kế. Cùng với đó, đơn vị luôn tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Tỷ lệ năng lượng tự dùng và hao hụt của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm xuống còn 7,2%, mức thấp nhất kể từ khi đi vào vận hành thương mại; chỉ số hiệu quả năng lượng (EII) tiếp tục được kiểm soát dưới mức mục tiêu 101,4%. Đơn vị đã mở rộng khả năng chế biến lên 40 chủng loại dầu thô, thử nghiệm thành công các loại dầu thô mới như Erha, Sao Vàng-Đại Nguyệt và bổ sung nguồn nguyên liệu cho phân xưởng LCO-HDT. “Nhờ giữ vững nhịp độ, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Dự kiến, tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 223.991 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch và tăng 56% so với năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự chuyển dịch tích cực theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường. Trong đó, doanh thu từ các sản phẩm chủ lực đạt 177.466 tỷ đồng, chiếm 79,2% tổng doanh thu, tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị”, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng khẳng định.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, những tháng qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực, sẵn sàng cán đích các mục tiêu cả năm. Cụ thể, trong 9 tháng, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2026 trước 3 tháng; tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (State 100) năm 2026.

Với mục tiêu tăng trưởng cao, vươn lên nhóm doanh nghiệp hàng đầu khu vực và hướng tới Fortune Global 500 vào năm 2030, tập đoàn sẽ đổi mới tư duy và phương thức quản trị, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.