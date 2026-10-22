Doanh nghiệp đầu chuỗi và SME 'không tìm thấy nhau', lãng phí lớn

Chiều 22-10, tại TPHCM, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới”.

Diễn đàn quy tụ đông đảo nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: M.HOA

Tại diễn đàn, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (HCM-SME), Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT&XD Tân Phước Thịnh, bày tỏ trăn trở về bài toán nâng cao năng lực quản trị và tạo sự kết nối thực chất giữa SME với các tập đoàn lớn.

Theo ông Triêm, sự thiếu hụt thông tin và tiêu chuẩn kỹ thuật giữa SME với các doanh nghiệp đầu chuỗi (như khối doanh nghiệp nhà nước, FDI, tập đoàn lớn) đang gây ra sự lãng phí nguồn lực rất lớn. Nhiều doanh nghiệp lớn và khối FDI có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ phụ trợ nội địa nhưng lại thiếu thông tin về năng lực của các đối tác trong nước.

Ngược lại, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa dù có năng lực sản xuất nhưng chưa tìm được đầu ra, hoặc muốn tham gia chuỗi cung ứng nhưng chưa nắm rõ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quản trị và quy trình lựa chọn nhà cung cấp.

Ông Triêm nhấn mạnh, việc nâng cao năng lực quản trị chính là "tấm vé" quyết định để SME bước vào các sân chơi kinh tế lớn hơn. Khối SME không đòi hỏi sự ưu tiên bằng mọi giá, mà mong muốn tiếp cận thông tin công khai, cạnh tranh bình đẳng và được trao cơ hội chứng minh năng lực.

Thảo luận về định hướng phát triển, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, tái cấu trúc là yêu cầu tất yếu để nâng cao sức chống chịu, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy cạnh tranh đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương gợi mở ba giải pháp tái cấu trúc xuất phát từ nội lực về quản trị, tài chính và đổi mới mô hình kinh doanh, gắn liền với cải cách thể chế.

Bổ sung các giải pháp cụ thể, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đề xuất mô hình "kiềng ba chân" gồm: tối ưu hóa quản trị/chi phí; đẩy mạnh chuyển đổi số - chuyển đổi xanh (ESG); đa dạng hóa thị trường. Trong khi đó, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, cho rằng tái cấu trúc phải bắt đầu từ việc đổi mới tư duy quản trị và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.