Doanh nghiệp đất sen hồng đón luồng sinh khí mới

Nhờ sự chủ động đồng hành, tháo gỡ các khó khăn và hỗ trợ đổi mới công nghệ từ chính quyền các cấp cùng ngành chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp đất sen hồng không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, đóng góp tích cực vào đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường (đứng) và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm, nghe thông tin về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham quan bên trong nhà máy sản xuất dược phẩm của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và địa phương đến thăm, nghe thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Green Is Gold, chuyên sản xuất các sản phẩm từ xơ mướp để xuất khẩu. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Trà trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến thăm, nghe thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Được hỗ trợ về nguồn vốn từ Nhà nước, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Glovis (xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đầu tư thêm máy móc hiện đại, giúp tăng năng suất lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đồng Tháp đang từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Khu Công nghiệp Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) thu hút nhiều nhà đầu tư. Ảnh: Nhựt An - TTXVN