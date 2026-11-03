Doanh nghiệp đăng ký bổ sung gần 5,8 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/11, trong tháng 10/2026, cả nước có gần 12.600 doanh nghiệp mới, với tổng vốn đăng ký gần 254.800 tỷ đồng và khoảng 66.300 lao động đăng ký. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,7%, vốn đăng ký tăng 45%, nhưng số lao động giảm 12,1%.

So với cùng kỳ năm 2025, vốn đăng ký tăng 47,7%, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,9% và số lao động đăng ký giảm 29,2%. Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng 9 và tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tháng 10 ghi nhận gần 11.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 2.138,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký khoảng 799.400 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,4%, số lao động đăng ký giảm 17,4%, nhưng tổng vốn đăng ký tăng 34,3%. Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế (gồm cả vốn của doanh nghiệp gia nhập, tái gia nhập thị trường và doanh nghiệp đang hoạt động) trong 10 tháng đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong 10 tháng, cả nước có gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 243.600, giảm 4,8%. Bình quân mỗi tháng có khoảng 24.400 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm số lượng doanh nghiệp thành lập mới lớn nhất, với gần 120.600 doanh nghiệp, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 40.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp, tăng 10,6%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 8.032, giảm 14,3% so với tháng trước nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ. Có 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,1% so với tháng trước nhưng tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 10 tháng, có gần 92.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước; hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lên tới gần 56.300, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng có khoảng 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tình hình doanh nghiệp thành lập và giải thể ở các lĩnh vực

Báo cáo của Cục Thống kê cũng cho thấy, xét theo một số lĩnh vực hoạt động, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy tiếp tục là nhóm có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất, với 64.453 doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số này giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số doanh nghiệp giải thể trong lĩnh vực này cũng lên tới 21.673, tăng 120,1%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 20.771 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,6%; trong khi 6.085 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 107,1%. Ở lĩnh vực xây dựng, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 16.401, tăng 26,1%; số doanh nghiệp giải thể là 4.159, tăng 113,7%.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, có 4.939 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,4% so với cùng kỳ; trong khi 3.192 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,6%.

Một số lĩnh vực khác cũng ghi nhận số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá như sản xuất, phân phối điện, nước, gas với 1.884 doanh nghiệp, tăng 46,8%; vận tải, kho bãi có 11.260 doanh nghiệp, tăng 20,5%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 7.238 doanh nghiệp, tăng 15,2%.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp giải thể trong các lĩnh vực vận tải, kho bãi đạt 2.267, tăng 119,9%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.729, tăng 98,8%. Riêng lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, nước, gas có 608 doanh nghiệp giải thể, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.