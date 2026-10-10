Doanh nghiệp đang đầu tư vào Sunshine Bay Retreat và Sunshine Legend City huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 7/10, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 28/9/2031, lãi suất 12,5%/năm.

Theo báo cáo của SaigonRatings (công bố ngày 24/9), mục đích phát hành lô trái phiếu này của Crystal là cơ cấu lại khoản nợ. Tài sản bảo đảm là hơn 36,7 triệu cổ phiếu niêm yết của CTCP Tập đoàn Sunshine (mã: KSF). Tính tại thời điểm ngày 4/9/2026, khối lượng cổ phiếu nói trên có giá thị trường hơn 2.901 tỷ đồng, cao hơn 45% so với giá trị lô trái phiếu phát hành.

Trước đó vào ngày 17/7, Crystal cũng đã hoàn tất phát hành một lô trái phiếu khác trị giá 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 16/7/2031. Tài sản đảm bảo của lô này là quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác phân khu chức năng CT-04 thuộc lô đất CD-01 dự án Sunshine Bay Retreat, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Tổng giá trị tài sản đảm bảo hơn 2.599 tỷ đồng.

Như vậy, hiện doanh nghiệp có hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Đang đầu tư hai dự án lớn

Khu vực dự ánSunshine Legend City. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Crystal thành lập vào tháng 6/2025, tính đến tháng 3/2026 có vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng, được góp vốn bởi hai cổ đông là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea (55,286%) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart (44,714%). Tổng Giám đốc là ông Phùng Minh Tuyến.

Trong báo cáo phát hành vào ngày 17/7, SaigonRatings cho biết, thời gian qua Crystal đã đầu tư 1.175 tỷ đồng để sở hữu cổ phần của Đại Dương Vũng Tàu (chủ dự án Sunshine Bay Retreat), đồng thời chịu trách nhiệm phân phối độc quyền các sản phẩm tại khu chức năng CT-04 của dự án này.

Sunshine Bay Retreat trước đây có tên là Khu du lịch Đại Dương (Antares) với quy mô gần 20 ha, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng, được đầu tư bởi Đại Dương Vũng Tàu - công ty con Hodeco (mã: HDC).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo HDC đã công bố chuyển nhượng vốn dự án Đại Dương Vũng Tàu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Sau đó, HDC đã nhận tiền thanh toán từ Công ty TNHH Sucess Real Estate - doanh nghiệp có mối liên hệ với Tập đoàn Sunshine.

Bên cạnh đó, Crystal còn đầu tư 2.558 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng sở hữu cổ phần của CTCP Phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI) - chủ đầu tư Khu đô thị Modus (Sunshine Legend City) gần 50 ha tại xã Long Hưng, Hưng Yên.

Sunshine Legend City trước đây có tên là khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (Centerville) do DCI làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 2/2025. Dự án nằm ở giữa hai khu đô thị lớn là Ecopark và Ocean Park, đối diện Vinhomes Ocean Park 2. Theo kế hoạch ban đầu, dự án có tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng.