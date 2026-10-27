Doanh nghiệp đạm từng thua lỗ báo lãi đậm sau 9 tháng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Đạm Hà Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.378,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 78%, lên 1.124 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 254,2 tỷ đồng, cao gấp đáng kể so với mức khoảng 20 tỷ đồng cùng kỳ 2025.

Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 169,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 135,8 tỷ đồng. Trong khi đó, quý III/2025, Đạm Hà Bắc lỗ sau thuế gần 96 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 4.995,5 tỷ đồng, tăng 66,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 988,6 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ so với khoản lỗ 38,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh giữa các quý cho thấy lợi nhuận đang giảm tốc. Quý I, công ty lãi sau thuế khoảng 227 tỷ đồng; quý II đạt 623,2 tỷ đồng; sang quý III còn 135,8 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý III giảm khoảng 78% so với quý trước, dù doanh thu vẫn cao hơn cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy hiệu quả kinh doanh đã kém thuận lợi hơn so với giai đoạn đầu năm.

Trong khi đó, chi phí bán hàng quý III tăng lên khoảng 24 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 49 tỷ đồng. Hai khoản chi phí này lần lượt tăng khoảng 214% và 149% so với cùng kỳ, phần nào bào mòn mức cải thiện lợi nhuận gộp.

Yếu tố quan trọng đứng sau kết quả khởi sắc của Đạm Hà Bắc là hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện. Trong giải trình kết quả kinh doanh quý III, Đạm Hà Bắc cho biết tình hình sản xuất quý này ổn định hơn so với cùng kỳ năm 2025 khi công ty gặp sự cố phải dừng máy dài ngày để khắc phục làm giảm sản lượng sản xuất). Đồng thời diễn biến thị trường phân bón thuận lợi, giá Urê thế giới và trong nước duy trì tốt. Sản lượng tăng cùng giá bán thuận lợi giúp doanh thu bán hàng tăng mạnh, đạt 112% so với cùng kỳ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh rất cao. Cùng với đó, chi phí tài chính quý III năm 2026 giảm 24 tỷ đồng so với cùng kỳ do công ty thực hiện cơ cấu nợ vay hiệu quả, giúp giảm mạnh chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, nghĩa vụ lãi vay tồn đọng vẫn là áp lực lớn với Đạm Hà Bắc. Tính tới ngày 30/9/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của Đạm Hà Bắc còn khoảng 431 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với đầu năm. Công ty không còn ghi nhận dư nợ vay tài chính ngắn hạn. Trong đó, dư nợ dài hạn tại VietinBank và các ngân hàng đồng tài trợ còn khoảng 131 tỷ đồng; khoản vay tại Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Đông Bắc còn 300 tỷ đồng.

(Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2026 Đạm Hà Bắc)

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 1.913,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã chi khoảng 2.237 tỷ đồng để trả nợ gốc, trong khi phát sinh vay mới khoảng 388 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh cải thiện đã tạo điều kiện để công ty giảm mạnh dư nợ.

Bảng cân đối kế toán vẫn cho thấy tính tới ngày 30/9/2026, khoản lãi phải trả dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) ở mức lớn gần 1.880 tỷ đồng, cùng với khoảng 45,5 tỷ đồng ngắn hạn, phản ánh áp lực tài chính lịch sử chưa được giải quyết hoàn toàn. Như vậy, nếu cộng dư nợ gốc 431 tỷ đồng với khoản lãi phải trả VDB, tổng nghĩa vụ liên quan hai khoản mục này vào khoảng 2.356 tỷ đồng. Con số này cho thấy bức tranh tài chính của Đạm Hà Bắc dù nợ gốc đã giảm mạnh nhờ dòng tiền kinh doanh, nhưng nghĩa vụ lãi tồn đọng vẫn lớn.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Đạm Hà Bắc đạt khoảng 5.167 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm; nợ phải trả còn 3.547 tỷ đồng, giảm 31%. Vốn chủ sở hữu tăng lên khoảng 1.620 tỷ đồng, trong đó 97,66% là của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; trong khi lỗ lũy kế giảm còn khoảng 1.102 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đã giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể vốn chủ sở hữu và thu hẹp khoản lỗ tích tụ từ các năm trước. Tuy nhiên, lỗ lũy kế vẫn là rào cản đối với quá trình phục hồi hoàn toàn nền tảng tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 26/10, cổ phiếu DHB của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giao dịch ở mức 11.800 đ/cp, giảm 400đ/cp so với phiên 21/10.