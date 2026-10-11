Doanh nghiệp Đắk Lắk tăng liên kết công nghệ và thị trường

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác về công nghệ số. Ảnh: baodaklak.vn

Sáng 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ với các đơn vị đồng hành về phát triển nguồn nhân lực, công nghệ số, liên kết chuỗi, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và truyền thông.

Chủ tịch Hiệp hội Phạm Đông Thanh nhấn mạnh, ký kết mới là bước khởi đầu. Các cam kết cần được cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp, phân định rõ trách nhiệm và triển khai những giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 của Hiệp hội. Trước đó, hai ngày trải nghiệm chuyển đổi số đã thu hút gần 400 lượt doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và sinh viên đến giao lưu bên ly cà phê, tìm hiểu các giải pháp công nghệ.

Cùng với hỗ trợ kinh doanh, Hiệp hội triển khai chương trình hiến máu nhân đạo mang thông điệp “Doanh nhân Đắk Lắk - Sẻ giọt máu, trao sự sống”, tiếp nhận 170 đơn vị máu. Hoạt động này sẽ tiếp tục tại các doanh nghiệp hội viên sau ngày 13/10.

Hiệp hội cũng phối hợp với Trường Đại học Phú Yên tổ chức chương trình giao lưu doanh nhân - sinh viên với chủ đề “Từ giảng đường đến thương trường”, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kết nối môi trường đào tạo với thực tiễn kinh doanh.

Từ gặp gỡ bên ly cà phê đến ký kết hợp tác, chuỗi hoạt động mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và thị trường, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng.