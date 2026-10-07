Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể, chấm dứt mã số thuế có phải nộp hồ sơ khai thuế kỳ sau?

Theo Cục Thuế, việc doanh nghiệp đã nộp hồ sơ giải thể hoặc đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phải tiếp tục nộp hồ sơ khai thuế cho các kỳ sau không cần căn cứ thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và tình trạng thực hiện nghĩa vụ đến thời điểm đó.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế và đã hoàn thành hồ sơ khai thuế đến thời điểm nộp hồ sơ thì cơ quan thuế không yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế định kỳ đối với các kỳ sau thời điểm nộp hồ sơ, trừ hồ sơ quyết toán đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động và nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh sau thời điểm nộp hồ sơ.

(Ảnh minh họa)

Trường hợp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế còn thiếu hồ sơ khai thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp bổ sung cho các kỳ còn thiếu. Đặc biệt, doanh nghiệp thuộc trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, kể cả khi không phát sinh số thuế phải nộp.

Cục Thuế cho hay, qua rà soát thực tế, còn một bộ phận doanh nghiệp do chưa nắm đầy đủ quy định nên đã nộp hồ sơ giải thể nhưng không nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc còn thiếu hồ sơ khai thuế của các kỳ trước đó, dẫn đến phát sinh xử lý vi phạm về chậm nộp hồ sơ.

Cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát đầy đủ lịch sử hồ sơ, hướng dẫn rõ một lần và không yêu cầu người nộp thuế nộp thêm hồ sơ cho các kỳ sau chỉ vì hồ sơ trước đây chậm được xử lý từ phía cơ quan nhà nước.