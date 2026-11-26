Đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm tại sự kiện. Ảnh: Đoàn công tác

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tham gia một sự kiện Halal quy mô lớn và giàu tầm ảnh hưởng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện này thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal toàn cầu.

Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 quy tụ hơn 500 gian hàng cùng chuỗi hội nghị, diễn đàn chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Halal thế giới lần thứ 12.

Đây là không gian kết nối quan trọng giữa các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại đến từ nhiều quốc gia, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu yêu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Việc quảng bá tại sự kiện giúp doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội mở rộng xuất khẩu vào thị trường Halal toàn cầu. Ảnh: Đoàn công tác

Tại sự kiện, thành phố có 2 khu vực quảng bá, gồm: khu quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và khu giới thiệu sản phẩm tiêu biểu kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại.

Hoạt động này góp phần tạo dựng hình ảnh một Đà Nẵng năng động, điểm đến du lịch hấp dẫn; đồng thời là địa phương sở hữu nhiều sản phẩm hàng hóa đặc trưng, giàu tiềm năng phát triển và hội nhập quốc tế.

Dịp này, 5 doanh nghiệp đại diện cho thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương tại triển lãm và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan cùng các đối tác quốc tế.

Cụ thể bao gồm: bánh dừa nướng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quý Thu; cà phê Tourane của Công ty TNHH Quốc tế NPI; sản phẩm tơ lụa của Viethouse Danasilk; các sản phẩm từ quế của Công ty TNHH Sản xuất chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế; mô hình quà tặng lưu niệm Đà Nẵng của Công ty TNHH Lưu niệm Quà Việt Conomi.

Việc đưa sản phẩm Đà Nẵng đến Triển lãm Halal OIC Istanbul 2026 là cơ hội mở rộng không gian thị trường cho doanh nghiệp. Đây cũng là dịp quan trọng để các doanh nghiệp Đà Nẵng trực tiếp tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương thức tiếp cận đối tác tại thị trường Halal.

Từ đó, các đơn vị có thêm cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, nghiên cứu điều chỉnh sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp.