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Ngày 20/11/2026, tại thành phố Durban, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi), Hiệp hội Da Giày và Túi xách Việt Nam (Lefaso) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi và Phòng Thương mại – Công nghiệp Durban tổ chức chương trình kết nối giao thương ngành da giày, túi xách giữa hai nước.

Thông tin được Bộ Công Thương công bố ngày 23/11 cho biết, đoàn công tác do bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lefaso làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của 15 doanh nghiệp thành viên, trong đó có Công ty Giày Gia Định, Công ty Giày Thăng Long, Công ty 26, Công ty 32, Công ty Giày Vĩnh Yên, Công ty Giày Apex và Công ty Túi xách Thái Dương.

Chương trình thu hút đại diện gần 60 doanh nghiệp Nam Phi, cùng sự tham gia của Cơ quan Quản lý thương mại và đầu tư tỉnh KwaZulu-Natal và các tổ chức ngành hàng sở tại.

Đây là lần đầu tiên Lefaso tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Nam Phi tìm hiểu thị trường và xúc tiến hợp tác trực tiếp với các đối tác trong ngành.

Hoạt động kết nối tập trung vào hai hướng hợp tác chính: tìm kiếm nhà nhập khẩu giày dép, túi xách của Việt Nam và khảo sát khả năng cung ứng nguyên liệu da thuộc phục vụ sản xuất trong nước.

Theo số liệu được Bộ Công Thương dẫn lại, năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm giày dép sang Nam Phi đạt 121,2 triệu USD, đồng thời nhập khẩu khoảng 7,2 triệu USD nguyên liệu da thuộc từ thị trường này.

Những con số trên cho thấy quan hệ thương mại ngành da giày giữa hai nước đã có nền tảng nhất định, song vẫn còn dư địa để mở rộng hợp tác trong cả tiêu thụ thành phẩm và cung ứng nguyên liệu.

Bên cạnh hoạt động mua bán hàng hóa, các doanh nghiệp hai nước cũng trao đổi về khả năng phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, kết nối chuỗi cung ứng và tìm kiếm cơ hội sản xuất, kinh doanh phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc mở rộng thị trường xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế chịu tác động từ những thay đổi về chính sách thuế quan, chi phí sản xuất và yêu cầu đa dạng hóa đối tác.

Nam Phi được xem là một thị trường có khả năng kết nối với các đối tác tại khu vực châu Phi. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả cơ hội thương mại còn phụ thuộc vào năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường, tổ chức phân phối và khả năng xây dựng quan hệ hợp tác ổn định.

Chương trình giao thương tại Durban là hoạt động xúc tiến trực tiếp, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Thông qua sự phối hợp của cơ quan thương vụ, hiệp hội ngành hàng và tổ chức xúc tiến thương mại sở tại, hoạt động này góp phần tạo thêm kênh kết nối cho doanh nghiệp da giày, túi xách Việt Nam, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.