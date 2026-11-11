Doanh nghiệp cùng xã Long Sơn phát huy tiềm năng, dư địa

Một góc khu trung tâm xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Theo định hướng tầm nhìn 100 năm tới, Long Sơn là khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm tới. Long Sơn là một trong những điểm của vùng đô thị-du lịch-dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm của thành phố.

Kiến nghị tháo gỡ nhiều khó khăn

Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Long Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp đang đầu tư và có ý định đầu tư trên địa bàn. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Chakon, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn (Thái Lan, chủ đầu tư nhà máy hóa dầu Long Sơn trị giá 5 tỷ USD) cho biết trong định hướng phát triển bền vững của mình, doanh nghiệp này quan tâm đến năng lượng tái tạo và đang triển khai các hoạt động theo hướng này. Doanh nghiệp này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp khác có nhu cầu.

“Chúng tôi, mong muốn Long Sơn phát triển theo mô hình hệ sinh thái, trong đó các doanh nghiệp cùng hỗ trợ, kết nối và quảng bá hoạt động của nhau”, đại diện doanh nghiệp này khẳng định.

Hạ tầng giao thông ở xã Long Sơn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Long Sơn cần chính quyền địa phương thông tin, hỗ trợ thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng như: triển khai xây dựng tuyến đường vào Vùng 2 Hải quân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh đường Long Sơn-Cái Mép; đồng thời đề nghị xã Long Sơn có kế hoạch giải quyết hoạt động đăng đáy, sắp xếp lồng bè và bảo đảm luồng giao thông thủy tại tuyến sông Rạng-sông Mỏ Nhát vì hiện còn nhiều phương tiện đăng đáy, lồng bè, gây nguy hiểm cho tàu thuyền lưu thông.

Một số doanh nghiệp về bất động sản có mối quan tâm tiềm năng đầu tư bất động sản trên địa bàn xã Long Sơn; do đó, đề nghị làm rõ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 dự kiến thông qua trong quý I/2027 là quy hoạch cục bộ hay quy hoạch tổng thể toàn xã; đồng thời, đề nghị thông tin cơ chế để các doanh nghiệp được tham vấn trong quá trình lập quy hoạch, qua đó có thể đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp với nhu cầu và phương án đầu tư.

Nhà lớn Long Sơn - nơi có tín ngưỡng đặc sắc đạo Ông Trần của người dân bản địa. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

“Long Sơn là địa điểm có sức hấp dẫn về du lịch, doanh nghiệp đề nghị địa phương thông tin về định hướng quy hoạch tổng thể, định hướng phát triển du lịch trải nghiệm như du lịch lồng bè, du lịch sinh thái, thông tin quy hoạch mặt nước để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, khai thác”, một doanh nhân nói. Còn đại diện Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đề nghị địa phương thông tin thời điểm bàn giao Khu tái định cư Long Sơn, bởi tiến độ công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Ngoài ra có những ý kiến đề nghị chính quyền phối hợp cơ quan thuế để tổ chức tập huấn, bố trí điểm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế và thành lập hội doanh nghiệp của xã Long Sơn để kết nối doanh nghiệp. Có doanh nghiệp đề nghị xã Long Sơn thông tin các công trình dự kiến xây dựng, nâng cấp trong thời gian tới để doanh nghiệp có cơ sở nghiên cứu, tham gia cung cấp dịch vụ, thực hiện các gói thầu.

Cụ già người bản địa Long Sơn với tóc để dài bối củ hành, râu để dài và mặc áo bà ba. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Long Sơn còn nhiều dư địa phát triển

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Sơn khẳng định những kiến nghị, đề xuất trên là nguyện vọng và sáng kiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, chính quyền địa phương luôn ủng hộ, đồng hành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị giải quyết, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh tại xã.

Theo lãnh đạo xã Long Sơn, địa phương này đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi được đặt trong mối liên kết với Cần Giờ, Phú Mỹ và các khu vực thuộc cực tăng trưởng mới của thành phố. Để hiện thực hóa tiềm năng này, một số điều kiện nền tảng về hạ tầng đang từng bước được chuẩn bị. Trong đó tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa cơ bản hoàn thành theo định hướng quy hoạch; hệ thống cấp nước, điện, mạng viễn thông cùng công tác đất đai, giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai.

Sông nước và bè nuôi thủy sản ở Long Sơn. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Có thể thấy, Long Sơn đang có dư địa lớn để phát triển với hàng loạt dự án lớn về công nghiệp, năng lượng đã vận hành và đang trong quá trình làm quy hoạch, lập thủ tục đầu tư như: hóa dầu Long Sơn, Trung tâm công nghiệp năng lượng, Nhà máy điện khí LNG, Khu đô thị Gò Găng, mở rộng cảng Long Sơn.

Xã Long Sơn có nhiều tài nguyên thiên nhiên, di tích, văn hóa, tín ngưỡng và văn hóa truyền thống của người dân bản địa phù hợp để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng và tập trung phát triển du lịch sinh thái, chất lượng cao. “Hiện xã đang lập đề án phát triển du lịch trên địa bàn và mong muốn doanh nghiệp tham gia, đồng hành trong quá trình xây dựng đề án”, ông Nguyễn Trọng Thụy thông tin.

Quy hoạch xã Long Sơn trong tương lai. (Ảnh: Xã Long Sơn cung cấp)

Có thể thấy rằng, bên cạnh những cơ hội đầu tư phát triển tại Long Sơn, doanh nghiệp vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Điều doanh nghiệp mong đợi là những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho họ tham gia vào chuỗi giá trị.

Việc này cũng đồng nghĩa với chính quyền địa phương cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết đến nơi, đến chốn những khó khăn của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển, cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.