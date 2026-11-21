CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 12,5%/năm và được bảo đảm bằng cổ phần cùng các quyền tài sản liên quan đến hai lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Cụ thể, Thaco đã phát hành thành công 30.000 trái phiếu mã THCL12602, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 11/11/2026, có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 11/11/2029.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thaco hiện có bốn lô trái phiếu đang lưu hành, với lãi suất dao động từ 8,5% đến 12,5%/năm. Trong đó, lô THCL12602 vừa phát hành có mức lãi suất cao nhất. Lô trái phiếu có thời điểm đáo hạn sớm nhất trong số này là THCL12601, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2029.

Trước đó, ngày 29/10, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với lô trái phiếu THCL12602.

Theo thông tin từ đơn vị xếp hạng tín nhiệm, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu gồm hơn 256 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và các quyền tài sản của doanh nghiệp này liên quan đến hai lô đất ký hiệu V4-02 và V3-07 thuộc Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu, Thaco có thể bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm sau phát hành nhằm duy trì tỷ lệ bảo đảm bằng tài sản tối thiểu 100% trên dư nợ gốc trái phiếu.

Về phương án sử dụng vốn, Thaco dự kiến dùng số tiền thu được từ đợt phát hành để góp vốn vào CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri), đơn vị thành viên của tập đoàn. Thaco Agri sẽ sử dụng toàn bộ số vốn này để góp vốn và hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao Su Đông Dương, nhằm thực hiện dự án Công ty TNHH Eastern Rubber (Cambodia).

Dự án Eastern Rubber (Cambodia) được triển khai tại tỉnh Kratie, Campuchia, với hoạt động trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò.

Một văn phòng của Thaco Agri tại Campuchia. (Nguồn: Thaco Agri).

Đối với nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, Thaco dự kiến sử dụng dòng tiền và các nguồn thu hợp pháp khác của tập đoàn. Trường hợp nguồn tiền này không đủ, phần thiếu hụt có thể được bù đắp từ tài sản khác của Thaco hoặc tài sản của bên thứ ba, với điều kiện được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Trong một diễn biến liên quan, Thaco Agri vừa thay đổi nhân sự ở vị trí Chủ tịch HĐQT. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 20/11, ông Trần Bá Dương không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT và không còn nằm trong danh sách người đại diện theo pháp luật của CTCP Nông nghiệp Trường Hải.

Người thay thế là ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970. Trong khi đó, ông Trần Bảo Sơn, sinh năm 1973, giữ chức Tổng Giám đốc. Hai người hiện là đại diện theo pháp luật của Thaco Agri.