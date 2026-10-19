Doanh nghiệp của Trungnam Group đầu tư nhà máy điện gió 100 MW tại Lạng Sơn

Nhà máy điện gió Đình Lập 5 có công suất thiết kế 100 MW, tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ quý IV/2028. (Ảnh: VGP)

Theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/10/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam, hai doanh nghiệp thuộc Trungnam Group, là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5.

Dự án được triển khai tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với công suất thiết kế 100 MW và tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý III/2026 đến quý II/2027. Giai đoạn xây dựng kéo dài từ quý III/2027 đến quý III/2028, trước khi hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành, khai thác trong quý IV/2028.

Về quy mô kỹ thuật, dự án bao gồm hệ thống tua-bin gió và các thiết bị phụ trợ, hệ thống cáp điện trung thế nội bộ, trạm biến áp nâng áp 220 kV công suất 2x63 MVA cùng đường dây 220 kV mạch kép đấu nối vào hệ thống điện. Các hạng mục phát điện và truyền tải được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng đưa nguồn điện của nhà máy vào hệ thống khi hoàn thành.

Theo Trungnam Group, Nhà máy điện gió Đình Lập 5 là dự án mở đầu cho định hướng phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn của tập đoàn tại khu vực phía Bắc, sau quá trình đầu tư năng lượng và hạ tầng tại miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển của tập đoàn tại miền Bắc. Khi đi vào vận hành dự kiến năm 2028, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện tái tạo cho tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đóng góp sản lượng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu điện, đặc biệt tại miền Bắc, được dự báo tiếp tục tăng. Theo số liệu được dẫn từ báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đến năm 2028, công suất thiếu hụt dự kiến khoảng 5.914 MW, tương ứng sản lượng thiếu hụt khoảng 7,78 tỷ kWh. Riêng khu vực miền Bắc, mức thiếu hụt công suất được nêu khoảng 6.495 MW, với sản lượng thiếu hụt khoảng 7,75 tỷ kWh.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển thêm các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, bổ sung nguồn cung và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện. Tuy nhiên, hiệu quả đóng góp của điện gió còn phụ thuộc vào điều kiện gió, khả năng giải tỏa công suất và mức độ đồng bộ của hạ tầng truyền tải.

Bên cạnh Đình Lập 5, Trungnam Group cho biết đang nghiên cứu thêm các cơ hội đầu tư năng lượng tại miền Bắc, trong đó chú trọng khả năng kết nối giữa các nguồn phát điện và hệ thống truyền tải.

Đối với dự án tại Lạng Sơn, doanh nghiệp cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và bảo tồn di sản văn hóa theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo.