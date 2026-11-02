Doanh nghiệp của ông Nguyễn Tâm Tiến rót hơn 3.300 tỷ đồng vào khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4648/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng”.

Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, TP. Đà Nẵng, với tên thương mại đề xuất là Khu Thương mại - Dịch vụ quốc tế (International Commercial & Service Gateway). Tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng, phần còn lại hơn 2.554 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức tín dụng và những nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng; cho thuê đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Khu đất thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, năm 2026, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện thủ tục quy hoạch, khảo sát, đất đai, lâm nghiệp và giải phóng mặt bằng. Năm 2027, dự án dự kiến khởi công hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện, tiếp tục san nền, xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật chính trong năm 2028.

Các hạng mục đủ điều kiện sẽ từng phần được đưa vào khai thác trong năm 2029, đồng thời thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, nghiệm thu vào quý IV/2029; công tác quyết toán thực hiện năm 2030.

UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp duy trì năng lực tài chính, thực hiện đúng cam kết và tiến độ được chấp thuận. Hạ tầng dự án phải bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của thành phố.

Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam có vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn KITA góp 240 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ; CTCP Trung Nam góp 560 tỷ đồng, tương đương 70%, doanh nghiệp do ông Nguyễn Tâm Tiến làm Giám đốc điều hành.