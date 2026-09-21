Doanh nghiệp của con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh sắp thâu tóm một công ty chứng khoán

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán UP (UPSC - Mã: UPS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Tạm so với thị giá cổ phiếu UPS kết phiên ngày 18/9 ở mức 21.600 đồng/cp, giá chào bán trong đợt này thấp hơn khoảng gần 54%.

Đợt phát hành dự kiến mang về cho công ty hơn 676 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của UPSC sẽ tăng từ khoảng 324 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Theo phương án, UPSC sẽ sử dụng 400 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Thời gian nộp tiền mua cổ phần kéo dài từ ngày 21/9 đến trước 11h ngày 21/10.

Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho hai nhà đầu tư. Trong đó, Bolt Holdings đăng ký mua 62,62 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng hơn 626 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT UPSC Chu Tuấn An dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu còn lại.

Nguồn: UPS

Hiện UPSC có hơn 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông lớn nhất của công ty là ông Cao Tấn Thành, sở hữu 72,33% vốn điều lệ.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, số lượng cổ phiếu UPSC sẽ tăng lên khoảng 100 triệu đơn vị. Với việc mua 62,62 triệu cổ phiếu, Bolt Holdings dự kiến sở hữu 62,63% vốn điều lệ và trở thành cổ đông chi phối tại UPSC.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của ông Cao Tấn Thành sẽ bị pha loãng từ 72,33% xuống khoảng 23,42% vốn điều lệ.

Bolt Holdings được thành lập vào tháng 2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập, gồm ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu 80%, ông Đinh Văn Hiệp 10% và ông Cao Tấn Thành 10%.

Ông Đỗ Hoàng Minh (sinh năm 1988) là con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Về vốn điều lệ, Bolt Holdings đã có nhiều lần tăng vốn trong thời gian ngắn. Từ mức 10 tỷ đồng khi thành lập, vốn của doanh nghiệp tăng lên 110 tỷ đồng vào tháng 1/2026, sau đó lên 810 tỷ đồng vào tháng 3 và đạt 1.500 tỷ đồng vào tháng 4/2026.