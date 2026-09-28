Doanh nghiệp của bầu Đức dự thu hơn 1.100 tỷ đồng từ IPO

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG), vừa công bố tỷ lệ đăng ký và phân bổ cổ phiếu trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo thông báo ngày 24/9, tổng số cổ phiếu được đăng ký mua hợp lệ đạt 18,8 triệu đơn vị, tương ứng 100% lượng cổ phiếu HGI đưa ra chào bán. Tỷ lệ phân bổ theo số lượng đăng ký hợp lệ cũng ở mức 100%.

Giá chào bán được HGI ấn định ở mức 60.600 đồng/cp. Nhà đầu tư sẽ thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/9 đến 17h ngày 30/9.

(Nguồn: HGI).

Nếu toàn bộ 18,8 triệu cổ phiếu được thanh toán đầy đủ, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 1.139 tỷ đồng từ đợt chào bán.

HGI là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai, phụ trách phần lớn hoạt động nông nghiệp của tập đoàn tại Lào. Sau IPO, HAGL dự kiến vẫn duy trì quyền kiểm soát tại doanh nghiệp này.

Trong định hướng kinh doanh những năm tới, HGI đang đẩy mạnh mở rộng diện tích cà phê. Tại sự kiện giới thiệu IPO hồi tháng 8, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, cho biết doanh nghiệp này (HGI) hiện có khoảng 2.400 ha cà phê và dự kiến nâng quy mô lên khoảng 6.000 ha trong năm 2027.

Theo kế hoạch được chia sẻ khi đó, HGI dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu từ cà phê từ tháng 10/2027. Đây cũng là một trong những mảng được doanh nghiệp kỳ vọng đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

IPO là một bước trong kế hoạch đưa HGI lên thị trường chứng khoán. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, doanh nghiệp dự kiến thực hiện các thủ tục tiếp theo để niêm yết.