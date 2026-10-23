Doanh nghiệp của bầu Đức có động thái mới đáng chú ý

Thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững

Theo nghị quyết vừa công bố, Ủy ban Phát triển Bền vững ESG (Ủy ban ESG) của HAGL có nhiệm vụ định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị tại công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc HAGL, sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo việc lồng ghép các mục tiêu ESG vào hoạt động điều hành và ra quyết định kinh doanh hằng ngày.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn phát triển bền vững gắn liền với thực tiễn vận hành cốt lõi của doanh nghiệp, thay vì chỉ tồn tại như một chương trình tách rời.

Về chức năng cụ thể, Ủy ban ESG chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt chiến lược, mục tiêu dài hạn, chính sách cùng lộ trình phát triển ESG trên phạm vi toàn Tập đoàn.

Cơ quan này cũng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai các sáng kiến ESG tại HAGL và các công ty con nhằm bảo đảm tính nhất quán trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc theo dõi, đánh giá kết quả và tác động thực tế của các cam kết, Ủy ban sẽ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Hội đồng Quản trị để kịp thời nhận diện vấn đề, đề xuất biện pháp khắc phục và điều chỉnh lộ trình khi cần thiết.

Việc thành lập Ủy ban ESG được xem là bước đi cụ thể trong lộ trình đưa HAGL trở thành doanh nghiệp nông nghiệp minh bạch, có nền tảng quản trị chuẩn mực và đủ điều kiện tiếp cận các dòng vốn dài hạn từ những tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Vườn cà phê Arabica tại Nông trường Hàm Rồng và Nông trường Hòa Bình (Gia Lai) của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG

Đẩy mạnh giải ngân vốn mảng nông nghiệp

Song song với việc kiện toàn bộ máy quản trị theo chuẩn mực quốc tế, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng đang đẩy mạnh giải ngân vốn cho mảng nông nghiệp.

Trong báo cáo tình hình sử dụng vốn của lô trái phiếu mã HAG12601 vừa được công bố trước đó, HAGL cho biết đã giải ngân gần 791,8 tỷ đồng trong tổng số 2.000 tỷ đồng huy động được để đầu tư vào các dự án phát triển vùng trồng cà phê.

Cụ thể, công ty đã phân bổ khoảng 164,2 tỷ đồng vào dự án hợp tác trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai thông qua Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, đồng thời đầu tư gần 264,6 tỷ đồng cho một dự án khác trên cùng địa bàn. Tại thị trường Campuchia, HAGL cũng đã rót gần 363 tỷ đồng cho dự án trồng cà phê thông qua Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Stung Treng.

Được biết, lô trái phiếu HAG12601 được HAGL phát hành vào ngày 29/4/2026 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào tháng 4/2029. Lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất cố định 10,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó chuyển sang thả nổi theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng biên độ 2,5%/năm. Toàn bộ lô trái phiếu được OCB bảo lãnh thanh toán với hạn mức tối đa là 2.135 tỷ đồng.

Động thái dồn vốn cho thấy HAGL đang từng bước đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực mới, bên cạnh các loại cây ăn trái truyền thống.

Theo kế hoạch chiến lược, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028. Tính đến hết năm 2025, HAGL đã phát triển được khoảng 3.000 ha, dự kiến trồng mới thêm 7.000 ha trong năm 2026 và tiếp tục mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong hai năm tiếp theo. Tổng nhu cầu vốn cho chương trình phát triển cà phê giai đoạn 2026–2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính này sẽ được cân đối từ nhiều kênh, bao gồm phát hành trái phiếu, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, nguồn vốn vay trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) ngay trong năm 2026.

Quyết định tăng tốc đầu tư vào cà phê của HAGL diễn ra trong bối cảnh đây là một trong những mặt hàng nông sản có quy mô tiêu thụ lớn nhất thế giới. Số liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) chỉ ra rằng lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024–2025 đạt khoảng 175,1 triệu bao (loại 60 kg), tăng 1,4% so với niên vụ trước đó.

Quy đổi theo khối lượng, mức tiêu thụ này tương đương hơn 10,5 triệu tấn mỗi năm, hay bình quân gần 29.000 tấn mỗi ngày. Đáng chú ý, riêng khu vực châu Á và châu Đại Dương đã tiêu thụ tới 47,4 triệu bao, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 7,4%.

Mặc dù đang dồn lực mở rộng diện tích cà phê, nguồn thu chủ đạo hiện tại của HAGL vẫn đến từ mảng cây ăn trái.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét, doanh nghiệp ghi nhận 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, trong đó riêng mảng trái cây đóng góp hơn 2.718 tỷ đồng. Chuối tiếp tục giữ vị trí sản phẩm mang lại dòng tiền lớn nhất khi HAGL tiêu thụ được hơn 200.000 tấn trong nửa đầu năm, thu về khoảng 2.280 tỷ đồng.

Trong khi đó, cây sầu riêng đang bước vào giai đoạn gia tăng sản lượng khi các vùng trồng mới lần lượt cho thu hoạch. Vì vậy, chiến lược mở rộng diện tích cà phê đang được HAGL triển khai song hành với việc duy trì các vùng trồng chuối và sầu riêng hiện hữu. Trên trang thông tin điện tử chính thức, doanh nghiệp hiện xác định cà phê, chuối và sầu riêng là bộ ba sản phẩm trụ cột trong định hướng phát triển nông nghiệp những năm tới.