Doanh nghiệp của bà Đặng Thị Hoàng Yến báo lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) ghi nhận doanh thu thuần đạt 88,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn nên lợi nhuận gộp của Tân Tạo giảm xuống còn 52 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức khoảng 64% xuống còn 59%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 4,7 tỷ đồng mà gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đột biến từ mức 22 tỷ đồng lên gần 50 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 125% so với cùng kỳ.

Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến Tân Tạo báo lỗ sau thuế 67,3 triệu đồng trong quý III/2026, trái ngược với khoản lãi gần 21,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và đánh dấu quý đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kể từ cuối năm 2024 đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng hơn 81%. Như vậy, dù kết quả kinh doanh tính riêng trong quý III đã chuyển sang thua lỗ nhưng lợi nhuận lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Tân Tạo đạt gần 12.832 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền chỉ đạt hơn 7,5 tỷ đồng, cùng với 3 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; tổng giá trị của hai khoản mục này đạt khoảng 10,6 tỷ đồng, chiếm chưa đến 0,1% tổng tài sản.

Trong khi đó, giá trị hàng tồn kho đạt hơn 3.844 tỷ đồng, phần lớn tập trung tại các dự án bất động sản và khu công nghiệp. Cụ thể, dự án E-City Tân Đức ghi nhận giá trị tồn kho hơn 2.734 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng giá trị gốc hàng tồn kho của doanh nghiệp; xếp tiếp theo là Khu công nghiệp Tân Tạo với gần 480 tỷ đồng, Khu công nghiệp Tân Đức hơn 351 tỷ đồng và Chung cư Tân Đức khoảng 164 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Tân Tạo tại ngày 30/9/2026 đạt gần 1.985 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu nợ, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức gần 73 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 87 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp lên khoảng 160 tỷ đồng, tăng so với mức 125 tỷ đồng hồi đầu năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo là doanh nghiệp do bà Đặng Thị Hoàng Yến sáng lập, từng được biết đến là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch HĐQT Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến.

Trong báo cáo vừa công bố, ban lãnh đạo Tân Tạo cho biết việc Dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương bị loại khỏi Quy hoạch điện quốc gia, kết hợp với các vướng mắc pháp lý phát sinh từ những vụ kiện khác đã làm tổn hại nghiêm trọng đến giá trị đầu tư chiến lược hàng chục năm của tập đoàn. Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải bỏ ra những khoản chi phí phát sinh rất lớn cho các thủ tục tố tụng quốc tế, gây ra áp lực tài chính nặng nề và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung.

Một trong những vụ kiện của Tân Tạo có thể kể tới là tranh chấp hợp đồng mua bán cát với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh, khi đơn vị này nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo.

Trong vụ việc trên, Tân Tạo đã trích trước dự phòng khoản nợ phải trả 27,65 tỷ đồng theo bản án phúc thẩm trong nước năm 2021. Sau đó, dù TAND TP.HCM đã ban hành các quyết định vào ngày 30/9/2025 và ngày 14/5/2026 để giữ nguyên việc đình chỉ hoàn toàn thủ tục phá sản đối với Tân Tạo, phía công ty cho biết vẫn phải gánh chịu tổn thất nặng nề.

Doanh nghiệp phản ánh rằng hệ thống ngân hàng đã đồng loạt siết chặt và cắt đứt nguồn vốn vay lưu động, trong khi các đối tác lớn cùng nhà đầu tư hoảng sợ, ngừng đàm phán mua bán, thuê đất đai và nhà xưởng, làm suy kiệt trầm trọng năng lực tài chính cũng như quy mô hoạt động xuyên suốt qua các năm đến nay.

Theo thông tin giải trình từ doanh nghiệp, nếu như trong giai đoạn trước năm 2018, quy mô kinh doanh vẫn duy trì ổn định với doanh thu thuần năm 2017 đạt 388,59 tỷ đồng, thì kể từ khi vướng vào quyết định mở thủ tục phá sản cùng việc bị phong tỏa, cưỡng chế hóa đơn từ ngày 6/5/2024, doanh thu thuần của Tân Tạo đã bị bóp nghẹt nghiêm trọng xuống mức thấp chỉ còn 112,39 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 (sụt giảm hơn 71% so với năm 2017). Điều này khiến kết quả kinh doanh liên tục trượt dốc và không thể hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Ngoài ra, phía ITA cho rằng sự việc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp, khiến các đối tác lớn cùng nhà đầu tư vẫn dè dặt trong việc triển khai những phương án hợp tác đầu tư mới tại khu công nghiệp và Khu đô thị E-City Tân Đức.

Bên cạnh đó, một vụ kiện quốc tế khác của Tân Tạo đối với ông Dương Văn Sương tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận phán quyết cuối cùng.

Theo hồ sơ công bố thông tin, bà Maya Dangelas (tên thật là Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo) dưới danh nghĩa cá nhân đã khởi kiện ông Dương Văn Sương (sinh năm 1940, cư trú tại TP.HCM) ra Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ, Khu vực Phía Nam tiểu bang Texas về hành vi lừa đảo.

Vào ngày 17/4, Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết cuối cùng có hiệu lực từ ngày 19/5, chấp thuận cáo buộc lừa đảo và buộc ông Dương Văn Sương phải bồi thường cho cá nhân bà Maya Dangelas tổng số tiền hơn 72,16 triệu USD.

Đến ngày 2/6, Tân Tạo đã chính thức nhận bản dịch phán quyết và đang phối hợp cùng các đơn vị tư vấn pháp lý để thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và tư pháp quốc tế nhằm tiến hành thi hành án.