Những ưu tiên để đưa hợp tác thành giá trị thực chất

Chiều 26/11, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Hà Nội lần thứ 5, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU diễn ra với sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các nền kinh tế thành viên.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh kinh tế toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc, từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tiến bộ công nghệ đến yêu cầu phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế là lựa chọn chiến lược nhằm mở rộng thị trường, củng cố niềm tin và tăng khả năng chống chịu.

CPTPP, ASEAN và EU có những thế mạnh bổ trợ cho nhau, trong đó CPTPP nổi bật với các cam kết thương mại tiêu chuẩn cao, ASEAN có động lực tăng trưởng và năng lực sản xuất năng động, còn EU sở hữu tiềm năng thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc tăng cường kết nối giữa ba khu vực, theo Thứ trưởng, sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, góp phần củng cố hệ thống thương mại quốc tế mở, ổn định và dựa trên luật lệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề xuất 4 ưu tiên hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn (Ảnh: Việt Anh).

Diễn đàn lần này tiếp nối đối thoại giữa quan chức cấp cao CPTPP và lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tại Tp.HCM hồi tháng 7, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới khi đối thoại được nâng lên cấp Bộ trưởng và mở rộng sự tham gia của ASEAN, EU.

Với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”, Thứ trưởng cho rằng thành công của hội nhập ngoài được đo bằng những cam kết đạt được còn phải đo bằng giá trị thực tế mang lại cho doanh nghiệp và người dân.

Trên tinh thần ấy, Thứ trưởng đề xuất 4 ưu tiên hợp tác. Thứ nhất, mở rộng không gian thị trường thông qua khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do hiện có, tăng cường kết nối chính sách, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội từ hội nhập.

Thứ hai, định hình chuỗi cung ứng tương lai bằng cách phát huy thế mạnh bổ trợ của ba khu vực, thúc đẩy đầu tư, hợp tác xuyên khu vực hướng tới chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và có khả năng chống chịu cao.

Thứ ba, biến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới. Các bên cần tăng cường hợp tác công nghệ, huy động nguồn lực xanh, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những tiêu chuẩn mới, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về phát triển bền vững không trở thành rào cản thương mại không cần thiết.

Thứ tư, làm sâu sắc quan hệ đối tác công - tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, làm cho cộng đồng doanh nghiệp được chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng quan hệ đối tác và hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Maroš Šefčovič - Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu, cũng nhận định rằng môi trường thương mại quốc tế đang có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu các nền kinh tế phải tăng cường kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn và ứng dụng công nghệ số.

Ông Maroš Šefčovič - Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Liên minh châu Âu (Ảnh: Việt Anh).

Ông khẳng định EU đang nỗ lực đóng góp vào quá trình đó, coi trọng vai trò đối tác tin cậy, bảo đảm các thỏa thuận thương mại công bằng, cùng có lợi và tạo nền tảng ổn định cho doanh nghiệp.

Theo Cao ủy EU, hợp tác giữa EU, ASEAN và CPTPP đang phát triển tích cực nhờ nền tảng tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và niềm tin lẫn nhau. Đây là cơ sở để các bên giảm phụ thuộc vào những nguồn cung tiềm ẩn rủi ro cao, hình thành chuỗi giá trị khu vực mới có khả năng ứng phó với các cú sốc địa kinh tế.

Song ông nhấn mạnh rằng kết quả hợp tác giữa các chính phủ cần được chuyển hóa thành hợp tác giữa doanh nghiệp, đặc biệt là những hợp đồng thương mại và đầu tư cụ thể. Khi doanh nghiệp thực sự ký kết hợp đồng, tạo thêm việc làm, gia tăng thương mại và đầu tư, đó mới là minh chứng cho hiệu quả của những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.

Doanh nghiệp đề xuất đơn giản hóa thủ tục, mở rộng cơ hội thương mại

Về phía các doanh nghiệp, ông Kariyanto Hardjosoemarto - Giám đốc Phát triển thị trường toàn cầu của VinFast, đề xuất 3 ưu tiên gồm tạo điều kiện tiếp cận thị trường dễ dự đoán hơn, kết nối đầu tư công nghiệp với phát triển nhà cung ứng địa phương và xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ.

Theo ông, doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận, kiểm định, thủ tục hải quan và hồ sơ nội địa. Việc thiếu chắc chắn về thời gian phê duyệt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt sản phẩm, đầu tư hệ thống phân phối và bàn giao xe.

Quang cảnh diễn đàn (Ảnh: Việt Anh).

Đại diện VinFast cho rằng cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp để xác định, xử lý các rào cản tiếp cận thị trường thường gặp trong ngành ô tô. Đồng thời, phát triển chương trình kết nối nhà cung ứng dựa trên nhu cầu mua hàng thực tế. Các nhà sản xuất có thể xác định cụ thể những nhóm linh kiện, dịch vụ cần phát triển, hiệp hội doanh nghiệp kết nối các nhà cung ứng phù hợp và đối tác kỹ thuật hỗ trợ đánh giá năng lực, đào tạo nhân lực.

Ông Warrick Antony Cleine - Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam, đề xuất đơn giản hóa thủ tục thương mại, thúc đẩy thương mại dịch vụ và bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuyên khu vực.

Ông Warrick Antony Cleine - Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam (Ảnh: Việt Anh).

Theo ông, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với các rào cản phi thuế quan, quy định xuất xứ, kiểm định sản phẩm lặp lại và thủ tục hải quan thủ công. Ông cũng đề nghị tăng cường tự do hóa thương mại dịch vụ, tạo điều kiện công nhận chứng chỉ nghề nghiệp giữa các quốc gia, dịch chuyển nhân lực có kỹ năng và xây dựng khuôn khổ minh bạch cho thương mại số, dữ liệu.

Ông Alif Arif Iskandar A. Wahab - Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects (Malaysia), đề xuất tháo gỡ 3 rào cản đối với ngành dịch vụ kiến trúc, thiết kế và tư vấn xây dựng xuyên biên giới, gồm thủ tục cấp phép, công nhận chứng nhận công trình xanh và chi phí gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp nhỏ.

Theo ông, kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên gia tư vấn thường phải đáp ứng lại yêu cầu cấp phép hoặc tìm đối tác địa phương khi hoạt động tại thị trường mới. Các chứng nhận công trình xanh cũng chưa được công nhận rộng rãi giữa các quốc gia, khiến dự án phải thực hiện đánh giá trùng lặp.

Ông đề xuất thúc đẩy công nhận năng lực hành nghề chuyên môn trong ASEAN và mở rộng kết nối với CPTPP, EU. Ngoài ra, cần áp dụng cơ chế phê duyệt nhanh đối với dự án đầu tư xuyên biên giới và tăng khả năng công nhận các chứng nhận công trình xanh phù hợp đặc thù khí hậu khu vực.

Một đề xuất khác là hình thành các liên danh thiết kế đa ngành, đóng vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Phiên thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn (Ảnh: Việt Anh).

Đối với phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng rào cản thương mại hiện nay không chỉ nằm ở thuế quan mà còn ở khác biệt tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục, chứng nhận và kiểm tra hàng hóa. Các đại biểu đề xuất đơn giản hóa quy trình, công nhận lẫn nhau kết quả kiểm định, thúc đẩy thương mại không giấy tờ và kết nối dữ liệu nhằm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các ý kiến nhấn mạnh tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản thiết yếu, công nghệ cao và bán dẫn.

Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại liên khu vực. Một đề xuất đáng chú ý khác là nghiên cứu thành lập Hội đồng tư vấn doanh nghiệp CPTPP.