Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) do Việt Nam đăng cai tổ chức, ngày 26/11, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”. Diễn đàn tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng giữa ba khu vực.

Tại Phiên 1 với chủ đề “Tiếng nói doanh nghiệp: Ba ưu tiên cho kết nối liên khu vực”, đại diện các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Anh và Malaysia đã chỉ ra những điểm nghẽn trong quá trình mở rộng thị trường, tham gia chuỗi cung ứng và cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Điểm chung trong các tham luận là giảm thuế quan chưa đủ để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nếu những rào cản về thủ tục, tiêu chuẩn, công nhận năng lực và khả năng tiếp cận thị trường chưa được giải quyết.

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”.

Tháo gỡ rào cản từ thực tiễn doanh nghiệp

Từ thực tiễn mở rộng thị trường quốc tế, ông Kariyanto Hardjosoemarto, Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast, cho rằng doanh nghiệp cần ba điều kiện quan trọng: khả năng tiếp cận thị trường có tính dự báo, sự tham gia sâu hơn của nhà cung ứng địa phương và hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ.

Theo ông, việc đưa một mẫu xe vào thị trường mới phải trải qua nhiều quy trình về chứng nhận, kiểm định, thủ tục hải quan, hồ sơ địa phương cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường. Đây là những yêu cầu cần thiết, nhưng sự thiếu chắc chắn về thời gian phê duyệt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giới thiệu sản phẩm, đầu tư và chuẩn bị giao xe cho khách hàng.

“Chúng tôi đề xuất chính phủ và doanh nghiệp cùng xác định những rào cản thường xuyên phát sinh trong tiếp cận thị trường ô tô”, ông Kariyanto Hardjosoemarto nêu vấn đề.

Một hướng hợp tác khác được đại diện VinFast nhấn mạnh là gắn đầu tư sản xuất với phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại địa phương. Việc doanh nghiệp triển khai các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia trong năm 2025 mở ra cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất linh kiện, đơn vị logistics và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại sở tại.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Giám đốc Mở rộng thị trường toàn cầu VinFast.

Theo đó, các nhà sản xuất có thể xác định cụ thể những nhóm linh kiện, dịch vụ cần phát triển; hiệp hội doanh nghiệp kết nối các nhà cung ứng phù hợp, trong khi đối tác kỹ thuật hỗ trợ đánh giá năng lực, đào tạo nhân lực. Cách tiếp cận này giúp kết hợp thế mạnh của doanh nghiệp trong CPTPP và EU, đồng thời tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Số liệu hoạt động của VinFast cũng cho thấy yêu cầu kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị ngày càng rõ nét. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao hơn 211.000 xe điện trên toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Để hỗ trợ tốc độ tăng trưởng này, cần có sự phối hợp giữa sản xuất, nhà cung ứng, phân phối, tài chính và dịch vụ khách hàng.

Đặc biệt, phát triển giao thông xanh không thể chỉ dừng ở hoạt động bán phương tiện. Người tiêu dùng cần được bảo đảm về hạ tầng sạc, tài chính, bảo dưỡng và nguồn cung phụ tùng. Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác tại châu Âu, ông Kariyanto Hardjosoemarto cho biết VinFast đã phối hợp với các đối tác trong lĩnh vực tài chính, bán hàng và dịch vụ sạc tại Đức nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khách hàng.

Ông Warrick Antony Cleine, Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam.

“Khách hàng cần có niềm tin vào hệ thống sạc, tài chính, dịch vụ bảo dưỡng và khả năng cung ứng phụ tùng”, ông nhấn mạnh. Theo ông, mô hình taxi điện hoặc đội xe thương mại có thể là điểm khởi đầu thực tiễn để kết nối phương tiện, hạ tầng sạc, tài chính và dịch vụ. Trong đó, cơ quan quản lý có thể hỗ trợ cấp phép, kết nối điện, còn doanh nghiệp xây dựng phương án vận hành có hiệu quả thương mại.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp Anh, ông Warrick Antony Cleine, Chủ tịch Hội đồng Vận động Doanh nghiệp Anh (Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam), kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam, cho rằng một trong những ưu tiên trước mắt là tiếp tục đơn giản hóa các biện pháp phi thuế quan.

Theo ông, các hiệp định thương mại đã góp phần cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội kinh doanh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải xử lý nhiều yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, kiểm định sản phẩm lặp lại và thủ tục hải quan thủ công.

“Chúng ta thực sự cần tiếp tục làm cho việc lưu chuyển hàng hóa trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và có thể dự báo tốt hơn”, ông Warrick Antony Cleine đề xuất.

Những vướng mắc này cho thấy khoảng cách giữa cam kết mở cửa thị trường và khả năng tận dụng ưu đãi trên thực tế vẫn cần được thu hẹp. Việc đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và phối hợp giữa các cơ quan quản lý sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng liên khu vực.

Mở rộng kết nối sang dịch vụ và công nghệ

Không chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Anh đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và dịch chuyển nhân lực có kỹ năng. Theo ông Warrick Antony Cleine, tài chính, logistics, tư vấn chuyên môn, dịch vụ số, giáo dục và công nghệ đều là những cấu phần thiết yếu của thương mại hiện đại, giúp hàng hóa lưu chuyển, doanh nghiệp phát triển và ý tưởng được kết nối xuyên biên giới.

Ông đề xuất các nền kinh tế thúc đẩy công nhận lẫn nhau về trình độ chuyên môn, tạo thuận lợi hơn cho việc di chuyển tạm thời của lao động có kỹ năng, đồng thời xây dựng khuôn khổ rõ ràng, đáng tin cậy đối với thương mại số và dữ liệu. Đối thoại về quy định trong các lĩnh vực như công nghệ tài chính, tài chính xanh, an ninh mạng và công nghệ mới cũng được xem là điều kiện để khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Ông Alif Arif Iskandar A. Wahab, Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects (Malaysia).

Dẫn ví dụ Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam với việc tham khảo kinh nghiệm và tư vấn từ London (Anh), ông cho rằng tài chính quốc tế và thương mại dịch vụ có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời thể hiện lợi ích từ hợp tác giữa các nền kinh tế.

Một vấn đề khác được ông Warrick Antony Cleine đặc biệt lưu ý là khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ông, các nền kinh tế cần phát triển nền tảng kết nối kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, xây dựng lộ trình tuân thủ rõ ràng hơn, mở rộng tiếp cận tài chính thương mại và hỗ trợ kỹ thuật.

“Các doanh nghiệp lớn cũng có vai trò trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị với tư cách nhà cung ứng, nhà phân phối và đối tác công nghệ”, ông Warrick Antony Cleine nhấn mạnh.

Từ góc nhìn ngành dịch vụ kiến trúc và xây dựng, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab, Giám đốc Tập đoàn kiêm Kiến trúc sư trưởng VERITAS Architects (Malaysia), chỉ ra những trở ngại đối với hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn và triển khai dự án xuyên biên giới.

Theo ông, dòng vốn đầu tư có thể dịch chuyển nhanh giữa các khu vực, nhưng những chuyên gia trực tiếp triển khai dự án như kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia dự toán và tư vấn vẫn phải đối mặt với ba rào cản: thủ tục cấp phép và phê duyệt kéo dài; chứng nhận tiêu chuẩn, đặc biệt là chứng nhận công trình xanh, chưa được công nhận rộng rãi giữa các thị trường; chi phí gia nhập thị trường cao đối với doanh nghiệp nhỏ.

“Chứng nhận xanh tại Malaysia chưa chắc đã được công nhận tại Việt Nam, Singapore, Mỹ hay Anh. Vì vậy, dự án có thể phải thực hiện chứng nhận hai lần”, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab dẫn chứng.

Để giải quyết những vướng mắc này, đại diện VERITAS Architects đề xuất tăng cường công nhận năng lực hành nghề giữa các thị trường ASEAN, CPTPP và EU, nghiên cứu cơ chế công nhận tạm thời để rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường. Cùng với đó là xây dựng cơ chế phê duyệt nhanh đối với các dự án đầu tư xuyên biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Đối với chứng nhận công trình xanh, ông cho rằng cần tăng khả năng công nhận và liên thông giữa các hệ thống tiêu chuẩn, đồng thời tính đến điều kiện khí hậu và đặc điểm khu vực nhiệt đới Đông Nam Á. Việc áp dụng những tiêu chí phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực sẽ giúp hoạt động đánh giá công trình sát thực tế hơn.

Một đề xuất khác là hình thành các liên danh thiết kế đa ngành, đóng vai trò đầu mối cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Theo ông, thay vì phải phối hợp với nhiều đơn vị tư vấn khác nhau, mô hình một đầu mối tập hợp nhiều chuyên môn sẽ giúp dự án được triển khai tập trung, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam khoảng 14 năm, ông Alif Arif Iskandar A. Wahab cho biết VERITAS Architects đã hợp tác với các nhà phát triển dự án và đơn vị tư vấn trong nước, đồng thời đưa nhân lực Việt Nam tham gia các dự án tại Mỹ, Anh, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ. Theo ông, hợp tác xuyên biên giới không chỉ đưa vốn và chuyên môn quốc tế vào Việt Nam mà còn tạo cơ hội để nhân lực, năng lực chuyên môn của Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP 2026, Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) và các hoạt động liên quan tập trung thúc đẩy hợp tác, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định và mở rộng kết nối với các đối tác. Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 là một trong những hoạt động đáng chú ý, đưa tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp vào tiến trình đối thoại chính sách, hướng tới chuyển các cam kết hợp tác thành cơ hội thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng thực chất.