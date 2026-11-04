Doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số nộp ngân sách hơn 12,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì họp báo ngày 4/11. Ảnh: MST.

Ngày 4/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính.

Theo báo cáo, trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong tháng 10 ước đạt 30,681 tỷ USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025); số nộp ngân sách của doanh nghiệp trong lĩnh vực ước đạt 12.450 tỷ đồng (tăng 102%).

Về hạ tầng viễn thông bưu chính, Bộ đã tổ chức đấu giá thành công 03 khối băng tần 900 MHz với tổng giá trị gần 3.233 tỷ đồng; cấp phép mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam; bàn giao 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh tới 13 tỉnh vùng lõm sóng. Đến nay, cả nước có 28 triệu thuê bao 5G; tên miền “.vn” đạt trên 714.000 tên miền (tăng 6,1%); sản lượng bưu chính ước đạt 457 triệu bưu gửi, doanh thu đạt 9.640 tỷ đồng (cùng tăng 30% so với cùng kỳ).

Về sở hữu trí tuệ, đã xử lý 21.567 đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp 9.415 văn bằng bảo hộ (bao gồm 812 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích). Ký kết Chương trình phối hợp liên ngành về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026–2030.

Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; đề xuất gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Viên về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân; cấp 94 giấy phép tiến hành công việc bức xạ và hỗ trợ các địa phương (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế) diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ, hạt nhân.

Từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026, Việt Nam ghi nhận 2.500 công bố quốc tế (theo cơ sở dữ liệu Scopus). Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu duy trì ở mức cao, đạt khoảng 55,23%. Quỹ NAFOSTED đã thành lập 276 hội đồng đánh giá xét chọn tài trợ, họp xét duyệt trên 1.400 nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu cấp quốc gia 14 nhiệm vụ và công nhận kết quả 15 nhiệm vụ.

Về đổi mới sáng tạo, theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế (tăng 01 bậc so với năm 2025, đứng thứ 3 ASEAN); chỉ số đầu ra ĐMST tăng 02 bậc lên vị trí thứ 35.

Ngày 4/10/2026, Bộ đã công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Bộ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026–2035; cấp 05 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng đạt 1.274,48 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN cả nước lên 991 doanh nghiệp.

Về chuyển đổi số, thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ đã rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia (ghi nhận 37 nền tảng đã vận hành chính thức). Bộ hoàn thành kết nối 07/07 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung; triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng AI hỗ trợ công vụ tại 24/24 bộ, cơ quan ngang bộ và 34/34 địa phương với hơn 539.000 tài khoản được cấp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả ấn tượng: hoàn thành tái cấu trúc 56/56 thủ tục hành chính cấp bộ để cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu số; giải quyết 22.262 hồ sơ trong kỳ với tỷ lệ trả đúng và trước hạn đạt 99,96%.

Trong tháng 11 này, Bộ cho biết sẽ hoàn thành lựa chọn tổ chức chủ trì, giao kinh phí và ký hợp đồng triển khai 2 nhiệm vụ công nghệ chiến lược trực tiếp do Bộ quản lý; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ 2 Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đặc biệt (KX.02/26-30 và KX.04/26-30); khẩn trương xây dựng cơ chế phát triển các bài toán công nghệ chiến lược còn lại.

Ngoài ra, sẽ hoàn thiện cơ chế tài chính quỹ và đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu viện, trường.