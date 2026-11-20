Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia vừa tổ chức triển lãm Smart Nation Expo 2026, diễn ra từ 17-19/11, tại Kuala Lumpur, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp công nghệ địa phương và quốc tế, bao gồm cả các công ty đến từ Việt Nam, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ tiên tiến v trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị thông minh, hạ tầng dữ liệu và công nghệ tài chính.

Thông qua triển lãm này, Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu chuyển dịch từ một quốc gia tiêu thụ công nghệ sang một trung tâm tự sản xuất và kiến tạo các giải pháp kỹ thuật số thông minh. Sự kiện còn nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để kết nối chính sách quốc gia, năng lực của các doanh nghiệp công nghệ và nhu cầu thực tế của thị trường khu vực.

Đáng chú ý, sự hiện diện và chủ động hội nhập của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các đối tác quốc tế. Tại sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện quyết tâm đưa sản phẩm trí tuệ Việt vươn tầm khu vực và thế giới.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Bùi Hoàn - PV TTXVN tại Malaysia

Bà Jenny Thuong Trieu, đại diện công ty công nghệ Awing tại Malaysia, bày tỏ niềm tự hào mang sản phẩm trí tuệ Việt giới thiệu tại sự kiện công nghệ và truyền thông số có quy mô lớn trong khu vực. Với mô hình độc đáo và hoàn toàn mới trên thị trường, các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt đã nhận được sự quan tâm từ các khách hàng và doanh nghiệp địa phương, mở đường cho việc mở rộng thị phần tại Malaysia cũng như tiến sâu hơn vào các thị trường khác trong khu vực.

Các giải pháp quản trị doanh nghiệp ứng dụng AI của Việt Nam cũng ghi dấu ấn tích cực tại sự kiện. Bà Hazel Thao, đại diện công ty Rework, chia sẻ rằng việc tham dự sự kiện lần này nhằm mang giải pháp điều hành doanh nghiệp thế hệ mới tích hợp AI giúp con người làm việc hiệu quả hơn đến với thị trường Malaysia.

Bà Hazel cho biết sau 3 ngày diễn ra triển lãm, doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các khách hàng địa phương cũng như các đối tác đến từ Uganda và Trung Quốc, tạo đà cho mục tiêu của doanh nghiệp Việt này mở rộng thương hiệu toàn cầu.

Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp quốc tế tham dự triển lãm cũng dành những đánh giá rất cao về tiềm năng hợp tác với thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Ông V J, Giám đốc điều hành Ensoft, nhận định sự kiện là nền tảng tốt để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và nâng cao nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và không gian làm việc tích hợp AI.

Ông V J cho biết Ensoft đang đẩy mạnh quảng bá và mở rộng hoạt động tại Việt Nam do nhận thấy thị trường Việt Nam rất sôi động, con người thân thiện, cởi mở chào đón các công ty nước ngoài và mang lại nhiều dư địa tăng trưởng tiềm năng.

Đồng quan điểm về cơ hội gắn kết kinh tế số trong khu vực, ông Calvin Kuan, đại diện công ty A1 Consulting tại Malaysia, nhấn mạnh việc tham gia triển lãm giúp doanh nghiệp tăng cường độ nhận diện và thu thập phản hồi từ thị trường. Nhận xét về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, ông Calvin Kuan đánh giá thị trường Việt Nam rất cởi mở, sôi động và chào đón doanh nghiệp nước ngoài.

Ông khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đang nắm giữ nhiều cơ hội hợp tác chiến lược với các nước trong khu vực như Malaysia và Singapore, đặc biệt ở các lĩnh vực trọng điểm gồm giải pháp chuyển đổi số, công nghệ thông minh, ứng dụng AI cũng như hoạt động phân phối sản phẩm công nghệ.