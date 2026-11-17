Sự kiện nhằm đưa các quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026) và Luật Trí tuệ nhân tạo (có hiệu lực từ ngày 1-3-2026) cùng hệ thống thông tư hướng dẫn đi vào thực tiễn đời sống doanh nghiệp.

Tại hội thảo, đại diện Bộ KH-CN cũng phổ biến các quy định hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho doanh nghiệp điện tử, bán dẫn và phần mềm.

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN) phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN), cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam ước đạt hơn 5,38 triệu tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Để duy trì đà tăng trưởng ấn tượng này, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất là yêu cầu cấp thiết.

Hội thảo tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về công nghiệp công nghệ số do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN) tổ chức tại Đà Nẵng﻿

Đánh giá cao sự chủ động của địa phương, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp từ 35% - 40% GRDP và tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số. Thành phố cũng đã kịp thời ban hành các nghị quyết đặc thù về phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ số.

Ông Trần Anh Tú nhận xét, hội thảo tại Đà Nẵng là dịp để cơ quan quản lý đối chiếu, kiểm chứng chính sách với nhu cầu thực tế của địa phương. Qua đó, hướng dẫn rõ đối tượng, điều kiện và thủ tục tiếp cận chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ số trên địa bàn”,

Song hành với các cơ chế pháp lý, đại diện Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) cũng giới thiệu chương trình hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026 dành cho các doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị đổi mới công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng có thể được Quỹ hỗ trợ 50% mức lãi suất cho vay (tối đa không quá 6%/năm) trong thời hạn lên đến 5 năm.