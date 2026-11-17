Sáng ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro số và kết nối thị trường quốc tế: Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đức, Cục An ninh mạng tham luận tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI) cho hay, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% trong tổng số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là lực lượng quan trọng trong tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và tham gia chuỗi cung ứng, nhưng thường hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân sự và năng lực chuyên môn nên dễ bị tổn thương trước các rủi ro trên không gian mạng.

Dẫn số liệu của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, bà Tâm cho biết, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 vụ tấn công mạng; 52,3% doanh nghiệp được khảo sát cho biết đã chịu thiệt hại và khoảng 25,5 triệu tài khoản bị lộ lọt.

Một thư điện tử giả mạo đối tác có thể khiến doanh nghiệp chuyển tiền sai tài khoản; sự cố làm gián đoạn hệ thống bán hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và tiến độ giao hàng. Vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp cần xác định những rủi ro có khả năng gây thiệt hại lớn nhất để ưu tiên nguồn lực phòng ngừa, xử lý.

Tại hội thảo, Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đức, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục An ninh mạng, Bộ Công an đã phân tích những quy định mới của Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời cảnh báo những nghĩa vụ doanh nghiệp cần thực hiện.

Theo ông Nguyễn Tiến Đức, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng hệ thống nghị định hướng dẫn đã thiết lập các yêu cầu về bảo vệ hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu, cung cấp dịch vụ và hoạt động trên không gian mạng.

Đáng chú ý, mức phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể lên tới 3 tỷ đồng. Riêng hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới có thể bị phạt tới 5% doanh thu năm trước liền kề. Hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 10 lần khoản thu có được từ vi phạm.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 24 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép và buộc khắc phục hậu quả.

Một yêu cầu quan trọng là doanh nghiệp phải chủ động xác định cấp độ bảo vệ hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, căn cứ vào chức năng, dữ liệu xử lý, đối tượng sử dụng và quy mô hệ thống. Doanh nghiệp không được chia tách hệ thống nhằm hạ cấp độ bảo vệ. Người đứng đầu vẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật ngay cả khi thuê đơn vị bên ngoài cung cấp dịch vụ an ninh mạng.

Theo hướng dẫn tại hội thảo, đối với hệ thống thông tin đang trong quá trình đầu tư, xây dựng trước ngày 1/7/2026, doanh nghiệp phải hoàn thành thẩm định, phê duyệt cấp độ trước ngày 1/1/2027 và bảo đảm đầy đủ các điều kiện, biện pháp bảo vệ theo cấp độ trước ngày 1/7/2027. Doanh nghiệp cũng phải rà soát việc lưu trữ dữ liệu, bảo đảm nhật ký hệ thống có thể truy xuất tối thiểu 12 tháng; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan chức năng và quản lý nội dung đăng tải trên không gian mạng. Chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ, ngăn ngừa sự cố lộ lọt thông tin, bị tấn công mạng.