Doanh nghiệp cơ khí kiến nghị cơ chế đặt hàng trực tiếp để bứt phá chuyển đổi số

Chuyển dịch chiến lược từ "gia công" sang "làm chủ công nghệ"

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu. Đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, đóng tại Cụm công nghiệp Quất Động, xã Thượng Phúc), việc thực hiện Nghị quyết là yếu tố quyết định "sống còn" để doanh nghiệp chuyển dịch vị thế từ gia công từng phần sang đảm nhận thiết kế tổng thể và tích hợp hệ thống, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Đại diện Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung báo cáo. Ảnh: Diệu Hương

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Đảng bộ Công ty (đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã Thượng Phúc có 32 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ) cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết ra đời, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUCKQT và Chương trình hành động số 02-TTr/ĐUCKQT để quán triệt, triển khai sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đến nay, Công ty đã triển khai đồng bộ phần mềm điều hành BASE tại 100% các phòng chuyên môn; toàn bộ văn bản đi/đến (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng. 100% cán bộ kỹ thuật và hành chính được cấp tài khoản email công vụ, áp dụng chữ ký số và sử dụng thành thạo các nền tảng làm việc số. Tại xưởng sản xuất, Công ty đã chủ động đầu tư hệ thống máy CNC đa trục, robot hàn, máy cắt laser tự động và áp dụng máy chấm công nhận diện khuôn mặt bằng AI.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung Đậu Huy Ngọc Linh phát biểu. Ảnh: Diệu Hương

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung Đậu Huy Ngọc Linh chia sẻ, nhờ bộ máy quản trị gọn nhẹ, Công ty có lợi thế lớn về sự linh hoạt và tốc độ chuyển đổi nhanh. Khi xác định được công nghệ phù hợp, Ban lãnh đạo có thể ra quyết định đầu tư và triển khai ngay. Quy mô xưởng vừa đủ cũng giúp việc tích hợp cảm biến IoT, phần mềm thiết kế CAD/CAM diễn ra thuận lợi, ít gây xáo trộn hệ thống vận hành sẵn có.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" về nhân lực và vốn đầu tư

Bên cạnh những kết quả tích cực, Đảng bộ Công ty cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, "điểm nghẽn" lớn hiện nay, đặc biệt là sự thiếu hụt nhân lực kỹ thuật số và nguồn vốn tích lũy hạn chế cho việc đầu tư thiết bị công nghệ cao (CNC, Laser, Robot hàn, phần mềm CAD/CAM/CAE chuyên dụng). Phần lớn công nhân vẫn vận hành theo kinh nghiệm truyền thống, thiếu lực lượng kỹ sư có khả năng lập trình máy CNC và quản trị hệ thống sản xuất thông minh (MES/ERP).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Diệu Hương

Để tiếp tục đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn, thời gian tới, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:Công tác quản trị, điều hành, đẩy mạnh xây dựng phòng họp không giấy tờ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính tại bộ phận Văn thư, Lưu trữ.

Ứng dụng công nghệ mới, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu, xử lý văn bản; khuyến khích cán bộ, công nhân viên đề xuất sáng kiến, giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất.

An toàn thông tin, nâng cấp hệ thống mạng LAN, đường truyền Internet nội bộ; định kỳ kiểm tra, cập nhật giải pháp phòng chống mã độc, bảo vệ dữ liệu, hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin trên môi trường mạng.

Nhằm giúp các doanh nghiệp cơ khí bứt phá, Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung đề xuất, kiến nghị Nhà nước xem xét có cơ chế đặt hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp cơ khí nòng cốt đối với các dự án hạ tầng, giao thông và năng lượng lớn; đồng thời hỗ trợ chi phí đào tạo lại lực lượng lao động và xây dựng cơ chế hợp tác công - tư trong đào tạo nghề cơ khí hiện đại.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Thượng Phúc Nguyễn Thông Toản phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Diệu Hương

Đánh giá cao tinh thần chủ động của Đảng bộ Công ty Cơ khí Quang Trung, Đoàn giám sát Đảng ủy xã Thượng Phúc đề nghị cấp ủy, Ban lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.