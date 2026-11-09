Doanh nghiệp có cơ hội đăng ký tự do 11 tên miền '.vn' hai ký tự

Danh sách các tên miền được đăng ký tự do gồm: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w\.vn và 7i.vn.

Ảnh minh họa.

Theo VNNIC, các tên miền này được chuyển sang hình thức cấp trực tiếp như tên miền thông thường. Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể đăng ký thông qua các nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn”.

Để nắm bắt cơ hội đăng ký 11 tên miền hai ký tự, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ động lựa chọn tên miền phù hợp, chuẩn bị đầy đủ thông tin và thực hiện đăng ký ngay từ thời điểm mở cấp. Việc xét cấp tuân theo nguyên tắc đăng ký trước được xét cấp trước, theo Luật Viễn thông.

Tên miền hai ký tự có ưu thế ngắn gọn, dễ nhớ và khả năng nhận diện cao. Do số lượng tổ hợp hữu hạn, nhóm tên miền này được xem là tài nguyên Internet có giá trị trong xây dựng thương hiệu, phát triển website, hệ thống email và các dịch vụ số.

Mỗi tên miền cũng có thể được doanh nghiệp khai thác theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, pi.vn gợi liên tưởng đến hằng số toán học Pi, phù hợp với lĩnh vực công nghệ, giáo dục STEM; i2.vn có thể được phát triển thành thông điệp về trí tuệ và đổi mới sáng tạo, gắn với AI và công nghệ số.

Việc mở đăng ký tự do sau hai lần đấu giá không thành công nhằm đưa nguồn tài nguyên tên miền quốc gia vào khai thác, đồng thời tạo thêm cơ hội để tổ chức, cá nhân xây dựng hiện diện và thương hiệu trên môi trường số.