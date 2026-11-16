Doanh nghiệp có 7 nhân viên lãi 200 tỷ, chi 1.200 tỷ đóng tàu chở dầu tại Trung Quốc

Công ty Cổ phần Global Tanker (mã chứng khoán: GTX) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu chở dầu và hóa chất. Đây là bước triển khai cụ thể sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2026 của doanh nghiệp thông qua phương án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu chở dầu, hóa chất trọng tải từ 45.000 đến 50.000 DWT trong giai đoạn 2026–2028.

Chi tiết kế hoạch đóng tàu hơn 1.232 tỷ đồng

Theo kế hoạch được phê duyệt, Global Tanker dự kiến đầu tư đóng mới tại Trung Quốc một tàu chuyên dụng chở xăng dầu sản phẩm có kết cấu đáy đôi với trọng tải toàn phần khoảng 45.000 DWT.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính hơn 46,5 triệu USD, tương đương 1.232,73 tỷ đồng tạm tính theo tỷ giá 26.500 đồng/USD.

Trong đó, giá trị con tàu rơi vào khoảng 45 triệu USD (tương đương 1.192,5 tỷ đồng), chi phí lãi vay khoảng 1,47 triệu USD và các chi phí khảo sát, nhận tàu, lệ phí, thuê luật sư khoảng 50.000 USD.

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Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp dự kiến bố trí khoảng 15,02 triệu USD vốn đối ứng từ nguồn vốn tự có, phần còn lại khoảng 31,5 triệu USD (tương đương 70% giá trị hợp đồng đóng mới tàu) sẽ được huy động từ nguồn vốn vay ngân hàng.

Dự án dự kiến bắt đầu triển khai ngay trong năm 2026 và thực hiện đóng tàu trong giai đoạn 2027–2028. Hội đồng quản trị đã giao cho Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng trực tiếp tổ chức thực hiện, bao gồm việc lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan.

Bức tranh tài chính trước thềm dự án lớn

Được thành lập vào năm 2018 với mức vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, Global Tanker hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế với vai trò là chủ tàu biển viễn dương.

Từ năm 2022, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng và tích cực mở rộng đội tàu thông qua các hình thức thuê tàu trần, mua tàu đã qua sử dụng cũng như đầu tư đóng mới.

Cổ phiếu GTX của doanh nghiệp chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 11/9/2026. Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, quy mô nhân sự của công ty duy trì ở mức 7 nhân viên, không thay đổi so với hồi đầu năm.

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026, Global Tanker ghi nhận doanh thu thuần đạt 551,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 92 tỷ đồng, tăng 47%, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 11,5% lên 16,7%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 250,8 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 200,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 430%. Động lực tăng trưởng lợi nhuận đột biến này chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý tài sản, thể hiện qua khoản thu nhập khác trong 9 tháng đạt tới 189,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 115 lần so với cùng kỳ