Hội thảo “Quản trị rủi ro – Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp,” ngày 26/11, tại Quảng Ninh. (Ảnh: Vietnam+)

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những rủi ro ngày càng đa dạng, có tính liên thông và khó dự báo, như cháy, nổ, tai nạn trong sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiên tai, biến động thị trường, đến lộ lọt dữ liệu, lừa đảo qua thư điện tử, tấn công mạng và các tranh chấp, trách nhiệm pháp lý phát sinh.

Do đó, quản trị rủi ro không còn là công việc xử lý khi sự cố đã xảy ra mà phải trở thành một phần trong chiến lược và hoạt động điều hành thường xuyên của doanh nghiệp.

Trước thực tế đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro – Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp,” ngày 26/11, tại Quảng Ninh. Hội thảo tập trung cập nhật những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong bảo đảm an toàn phòng cháy-chữa cháy, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản trị rủi ro dữ liệu đồng thời mang đến các giải pháp phòng ngừa, chuyển giao rủi ro tài chính, qua đó nâng cao khả năng ứng phó và phục hồi khi sự cố xảy ra.

Nhiều biến động khó lường

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (VCCI), số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 552.000 vụ tấn công mạng. Trong đó, 52,3% doanh nghiệp cho biết đã chịu thiệt hại do tấn công mạng và khoảng 25,5 triệu tài khoản bị lộ lọt, tăng 76% so với năm 2024. Về hành lang pháp lý, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn đối với việc thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thêm vào đó, Luật phòng cháy-chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, đã đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuân thủ pháp luật vì thế cần được chuyển hóa thành quy trình, phân công trách nhiệm, kiểm tra định kỳ và năng lực ứng phó thực chất.

“Tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro không nên chỉ được nhìn nhận là chi phí phải bỏ ra, mà cần được xem là khoản đầu tư cho sự an toàn, uy tín, năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp,” bà Tâm nói.

Về phía địa phương, bà Trần Thị Thanh Tâm nhấn mạnh Quảng Ninh là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động của cả nước với cơ cấu kinh tế đa dạng, phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, khai thác khoáng sản, thương mại, logistics, cảng biển và du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế phát triển, Quảng Ninh cũng là địa phương có những đặc thù về rủi ro. Với vị trí địa lý ven biển, địa hình đồi núi, tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, hệ thống cảng biển, cơ sở lưu trú, du lịch và nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh vừa phải đối mặt với những rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa là địa phương dễ chịu tác động của thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

“Chúng ta chắc vẫn còn nhớ những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây ra tại Quảng Ninh. Những thiệt hại về nhà xưởng, máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh du lịch, phương tiện vận tải và nuôi trồng thủy sản không chỉ gây tổn thất lớn về tài sản mà còn làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp,” bà Tâm đề cập.

Bà Trần Thị Thanh Tâm phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Tại hội thảo, Thượng tá Tiêu Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Quảng Ninh, chỉ ra gian gần đây trên địa bàn toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, điển hình như vụ cháy lớn tại nhà máy giấy của Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam (Cụm công nghiệp Phú Hữu A, xã Châu Thành, Cần Thơ) xảy ra vào hồi 23h ngày 19/11/2026, chỉ được cơ bản được dập tắt vào ngày 23/11/2026, đám cháy bao trùm toàn bộ khu vực kho chứa nguyên liệu/phế liệu giấy rộng khoảng 20.000 m² (chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu); Vụ cháy tại Công ty ETS, khu CL6, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, Bắc Ninh, xảy ra vào khoảng 17h00 ngày 10/11/2026; Hai vụ nổ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đối với địa bàn Quảng Ninh tính đến ngày 14/11/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 106 vụ cháy (không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng), làm 01 người chết, 02 người bị thương; Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 10,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tình hình cháy, nổ đã được kiềm chế, không để xảy ra cháy lớn nhưng có chiều hướng diễn biến phức tạp khi tăng 16 vụ (106/90 vụ) và tăng 2,9 tỷ đồng thiệt hại về tài sản (10,9/8,0 tỷ đồng). Đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 11 vụ cháy, chiếm 10,4%. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện và sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

“Qua công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ cháy, lực lượng chức năng đã nhận định nguyên nhân để xảy ra cháy chủ yếu do sự cố kỹ thuật thiết bị điện, cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan, do ý thức, kiến thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy-chữa cháy của chủ cơ sở và người lao động còn nhiều hạn chế, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy-chữa cháy, chưa quan tâm công tác an toàn phòng cháy-chữa cháy, chỉ quan tâm tới lợi nhuận sản xuất, kinh doanh,” Thượng tá Tiêu Văn Tiến cho biết.

Chủ động quản trị rủi ro

Thời gian qua, những nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, kinh doanh và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian qua của Quảng Ninh được ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, thực tiễn đó cũng đặt ra những vấn đề cần được quan tâm về lâu dài. Đại diện của VCCI nhấn mạnh làm thế nào để doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng nhanh trong điều kiện thuận lợi mà còn có đủ năng lực để đứng vững, duy trì hoạt động và phục hồi nhanh chóng khi gặp những biến cố bất thường. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp cùng với bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường. Việc chủ động quản trị rủi ro chính là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ thành quả đầu tư, duy trì niềm tin của khách hàng, đối tác và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như của địa phương.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra những phương thức nhận diện đầy đủ các nguy cơ, tăng cường biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và chuẩn bị phương án ứng phó, phục hồi phù hợp, theo các nội dung trọng tâm: An toàn phòng cháy-chữa cháy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị dữ liệu trong vận hành doanh nghiệp; Quản trị rủi ro dữ liệu trong doanh nghiệp; Từ phòng ngừa đến phục hồi – Vai trò của cơ chế chuyển giao rủi ro tài chính.

Trong đó, các diễn giả nhấn mạnh đến vai trò của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong tuân thủ và phục hồi tài chính khi xảy ra sự cố; Giới thiệu bảo hiểm an ninh mạng nhằm bảo vệ tài chính trước nguy cơ rò rỉ, mất dữ liệu; Phân tích việc quản trị đồng thời rủi ro vật lý và rủi ro số, cùng các tình huống thực tế và bài toán chi phí, lợi ích khi doanh nghiệp có hoặc không có cơ chế chuyển giao rủi ro.

Các chuyên gia đã chỉ ra những phương thức nhận diện đầy đủ các nguy cơ, tăng cường biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và chuẩn bị phương án ứng phó, phục hồi phù hợp. (Ảnh: Vietnam+)

Từ góc độ chuyển giao rủi ro tài chính, Bảo hiểm PVI mang đến hội thảo cách tiếp cận toàn diện trước cả rủi ro vật lý và rủi ro số, thông qua các giải pháp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bảo hiểm an ninh mạng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không chỉ góp phần chia sẻ tổn thất tài chính, các giải pháp này còn đóng vai trò như một “lớp phòng vệ tài chính,” bổ trợ cho các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ khắc phục sự cố và phục hồi hoạt động theo phạm vi bảo hiểm, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động Việt Nam, bà Tâm khẳng định VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động cung cấp thông tin, đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, đối tác và các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời lắng nghe, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững.

Bên cạnh đó, bà Tâm cho rằng doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “xử lý sự cố” sang “quản trị rủi ro chủ động” và đưa ra ba nhóm giải pháp. Thứ nhất, nâng cao nhận thức và năng lực nhận diện, đánh giá rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thứ hai, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro và bảo đảm tuân thủ pháp luật. Thứ ba, nâng cao khả năng ứng phó, duy trì hoạt động và phục hồi sau rủi ro./.