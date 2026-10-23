Doanh nghiệp chung tay vì người nghèo

Với những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ giúp che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Gia đình bà Phùng Thị Chénh, ở khối Yên Sơn, phường Đông Kinh là một trong những trường hợp được DN quan tâm, hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở. Sự giúp đỡ kịp thời ấy đã mang đến cho gia đình bà niềm vui, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ hộ cận nghèo tại phường Đông Kinh trồng cây hồng vành khuyên

Bà Phùng Thị Chénh chia sẻ: Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Được Công ty TNHH Phát triển Đô thị Yên Sơn hỗ trợ kinh phí và trực tiếp thi công xây dựng, tháng 8/2026, gia đình tôi đã có nhà ở mới kiên cố. Ngôi nhà rộng khoảng 50 m², gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp, tổng trị giá 65 triệu đồng. Từ khi có nhà mới, gia đình tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió, yên tâm sinh hoạt và tập trung lao động, phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, nhiều DN trên địa bàn tỉnh còn tích cực triển khai các hoạt động ASXH hướng đến người nghèo như: trao học bổng, tặng đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn vào các dịp lễ, tết… Trong đó, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương là một trong những DN điển hình, tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết: Trong quá trình phát triển, bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công ty luôn quan tâm thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, tích cực tham gia các công tác ASXH, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn… Chúng tôi xác định đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là trách nhiệm xã hội của DN. Vì vậy, hằng năm, công ty đều dành nguồn lực để đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trong xã hội… Từ năm 2025 đến nay, tổng kinh phí công ty dành cho các hoạt động ASXH đạt gần 15 tỷ đồng. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, đồng thời phối hợp với địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ ngày càng thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Không chỉ Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, thời gian qua, các DN hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó...

Ông Nguyễn Hồng Đức, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình ASXH trên địa bàn, tập trung vào các hoạt động như hỗ trợ cây giống cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo để phát triển sản xuất, tặng quà, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát…; tổng kinh phí thực hiện các chương trình đạt 13 tỷ đồng. Thông qua từng hoạt động, chúng tôi mong muốn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ thực tế cho thấy, sự chung tay của cộng đồng DN đã góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác ASXH, chăm lo đời sống người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, từ năm 2025 đến nay, các DN trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 40 tỷ đồng cho các hoạt động ASXH. Nguồn lực này được triển khai thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao tặng quà, hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh; chăm lo cho học sinh nghèo; trao tặng cây, con giống cho hộ nghèo phát triển sản xuất... Qua đó, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay, hiệp hội có hơn 700 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Thời gian qua, các DN hội viên của hiệp hội đã tích cực hưởng ứng các chương trình ASXH, hoạt động vì người nghèo và chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phù hợp với điều kiện và khả năng của từng đơn vị. Thời gian tới, hiệp hội tiếp tục vận động hội viên phát huy thế mạnh, chủ động phối hợp với các tổ chức, địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng nhu cầu, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, ASXH trên địa bàn tỉnh.

Những việc làm thiết thực của cộng đồng DN đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Mỗi sự hỗ trợ, dù bằng vật chất hay những hành động cụ thể đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của DN đối với cộng đồng. Qua đó, không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần nhân rộng những giá trị nhân văn, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.