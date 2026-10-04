Doanh nghiệp chủ động thích ứng, tạo đà tăng trưởng

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Vinh chủ động nguồn vật tư, phân bón phục vụ bà con nông dân.

Linh hoạt trước khó khăn

Năm 2026, ngành xây dựng phải đối mặt với không ít áp lực khi giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng biến động, trong khi nguồn nhân lực phục vụ thi công có thời điểm thiếu hụt. Để bảo đảm tiến độ các công trình, nhiều doanh nghiệp đã chủ động cân đối nguồn lực, tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chi phí và linh hoạt trong thi công.

Ông Phạm Việt Cường, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Thái Nguyên, cho biết: Doanh nghiệp phải chủ động hơn trong việc xây dựng phương án thi công, bảo đảm nguồn vật tư, nhân lực và tiến độ trong điều kiện chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Việc doanh nghiệp nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn. Đến ngày 24-9, toàn tỉnh đã giải ngân gần 70% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Không riêng ngành xây dựng, những biến động từ thị trường quốc tế cũng tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Nguồn cung một số mặt hàng, trong đó có phân bón, từng bị gián đoạn do những bất ổn tại một số khu vực trên thế giới.

Trong hoàn cảnh đó, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Vinh, xã La Bằng, đã chủ động tìm kiếm nguồn hàng thay thế, đa dạng hóa sản phẩm, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Vinh cho biết, việc chủ động tìm kiếm nguồn hàng, thay thế những mặt hàng nhập khẩu bị thiếu hụt giúp doanh nghiệp duy trì sản lượng tương đương cùng kỳ năm trước, đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là các hộ sản xuất chè.

Từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp có thể thấy, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì sản xuất trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi. Chủ động nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm, kiểm soát chi phí và tìm kiếm thị trường mới đang được nhiều doanh nghiệp xác định là giải pháp để giảm tác động từ những yếu tố bên ngoài.

Tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Trong khi doanh nghiệp chủ động tìm cách thích ứng, các chính sách hỗ trợ từ tỉnh cũng đang được triển khai nhằm giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm đến ngày 27/8/2026, Thái Nguyên đã cấp đăng ký thành lập mới 1.373 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 17.287 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế đến ngày 27-8, toàn tỉnh có 15.679 doanh nghiệp, đạt 89,6% kế hoạch năm 2026.

Đáng chú ý, theo Quyết định số 112/2026 ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên, doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh của tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được hỗ trợ 100% phí công bố nội dung đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thành lập mới cũng được hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng ký và duy trì sử dụng chữ ký số trong 12 tháng đầu kể từ khi bắt đầu hoạt động. Đây là những chính sách hướng tới giảm chi phí gia nhập thị trường, tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp mới nhanh chóng đi vào hoạt động, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo sát sao công tác giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho rằng, cùng với hỗ trợ về thủ tục và chi phí, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Tại cấp cơ sở, việc sát cánh cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Từ cho biết: Địa phương đang chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất, kinh doanh ổn định hoạt động, từng bước mở rộng quy mô; đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Mở rộng dư địa tăng trưởng

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên khoảng 36.000. Để đạt mục tiêu này, tỉnh còn một nguồn lực lớn từ khu vực kinh tế cá thể với 78.863 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Việc phát triển doanh nghiệp không chỉ nằm ở số lượng, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng, quy mô và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Khi ngày càng nhiều hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp mới được thành lập và các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng đầu tư, nguồn lực cho tăng trưởng sẽ tiếp tục được bổ sung.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố khó lường, sự chủ động của doanh nghiệp cùng với chính sách đồng hành của chính quyền đang tạo thêm điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên duy trì sản xuất, mở rộng hoạt động và khai thác những cơ hội mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò, đóng góp ngày càng lớn vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới.