Doanh nghiệp chủ động tham gia M&A
Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến đổi, mua bán – sáp nhập doanh nghiệp được xem là cách hiệu quả để tăng cường nguồn lực, khả năng quản trị và công nghệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường chỉ tìm đến M&A khi gặp khó khăn. Các chuyên gia cho rằng, quan điểm này cần thay đổi. Doanh nghiệp cần chuyển từ bị động tìm đến M&A khi gặp khó khăn sang chủ động chuẩn bị để nắm bắt cơ hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-chu-dong-tham-gia-ma-418554.htm