Doanh nghiệp chủ động tham gia M&A

Với lợi thế tiềm năng về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, Lào Cai có nhiều điều kiện để phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, những tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Vì vậy, Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND (Nghị quyết 21) của HĐND tỉnh được kỳ vọng trở thành “cú huých” để biến lợi thế thành năng lực sản xuất; chuyển từ những mô hình riêng lẻ sang tổ chức sản xuất theo vùng hàng hóa, có liên kết và gắn với thị trường.