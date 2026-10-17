Doanh nghiệp chủ động bảo vệ thương hiệu trước nạn phân bón giả

Phân bón giả gây thiệt hại nhiều mặt cho doanh nghiệp

Tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón chân chính. Không chỉ làm méo mó môi trường cạnh tranh, phân bón giả còn gây thiệt hại về kinh tế, gia tăng chi phí bảo vệ sản phẩm và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín thương hiệu.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo về nhận diện, ngăn chặn và xử lý phân bón giả do Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức vào ngày 16/10.

Tại Hội thảo về nhận diện, ngăn chặn và xử lý phân bón giả do Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đã chỉ ra những thiệt hại mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống phân bón giả trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Luyện, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện có 10 đơn vị sản xuất phân bón với những thương hiệu như: Phân bón Bình Điền, Supe Lâm Thao, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Đình Vũ, DAP Lào Cai, Phân bón Miền Nam, Phân lân Văn Điển, Phân lân Ninh Bình và Phân bón Cần Thơ.

Nhiều năm qua, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã tham gia cung ứng phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần bình ổn thị trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, không bảo đảm chất lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước hết là thiệt hại về kinh tế. Theo đại diện Vinachem, các sản phẩm phân bón giả thường được bán với giá thấp hơn đáng kể so với hàng chính hãng, đồng thời đưa ra mức chiết khấu cao cho đại lý. Nguyên nhân là các đối tượng sản xuất hàng giả không phải chịu đầy đủ chi phí nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và các nghĩa vụ thuế.

Điều này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến doanh nghiệp chân chính bị thu hẹp thị phần, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và doanh thu. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón giả còn gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Một thiệt hại khác là doanh nghiệp phải gia tăng chi phí để tự bảo vệ sản phẩm. Trước các thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, các nhà sản xuất buộc phải đầu tư thêm nguồn lực cho công nghệ chống giả, hệ thống truy xuất nguồn gốc, cải tiến bao bì và nhận diện thương hiệu.

Những khoản chi phí này làm tăng giá thành sản phẩm, trong khi hàng giả vẫn có lợi thế về giá bán, khiến khoảng cách cạnh tranh giữa hàng thật và hàng giả càng lớn.

Đáng lo ngại hơn là những tổn thất về thương hiệu và uy tín doanh nghiệp. Các thương hiệu phân bón uy tín được xây dựng qua nhiều năm, gắn với niềm tin của người nông dân. Khi sản phẩm giả mạo nhãn hiệu không mang lại hiệu quả sử dụng như mong muốn, người mua có thể mất niềm tin vào chính thương hiệu bị làm giả.

Theo ông Nguyễn Văn Luyện, đây là thiệt hại khó định lượng nhưng có ảnh hưởng nặng nề và lâu dài. Việc khôi phục niềm tin của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức và nguồn lực.

Không dừng lại ở thiệt hại đối với doanh nghiệp, phân bón giả còn gây hậu quả trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp. Người nông dân có thể mất chi phí đầu tư, giảm năng suất, thậm chí mất trắng mùa vụ. Việc sử dụng phân bón không bảo đảm chất lượng còn có nguy cơ làm suy thoái đất canh tác, ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.

Trong khi đó, công tác phòng, chống phân bón giả đang gặp nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng phức tạp. Các đối tượng không chỉ làm giả bao bì, tem nhãn, mã vạch mà còn có thể làm giả mã QR truy xuất nguồn gốc, khiến người mua khó phân biệt hàng thật, hàng giả bằng mắt thường. Một số trường hợp thu gom bao bì cũ của doanh nghiệp uy tín để tái sử dụng hoặc phối trộn một phần hàng thật với hàng giả nhằm đối phó với hoạt động kiểm tra.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh của các hình thức kinh doanh qua mạng xã hội, livestream cũng đặt ra thách thức đối với việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng phân bón lưu thông trên thị trường.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh những thiệt hại trực tiếp về kinh tế, doanh nghiệp phân bón còn phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc bảo vệ thương hiệu và giữ gìn niềm tin của người sử dụng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện có 10 đơn vị sản xuất phân bón với những thương hiệu như: Phân bón Bình Điền, Supe Lâm Thao, Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Đình Vũ, DAP Lào Cai, Phân bón Miền Nam, Phân lân Văn Điển, Phân lân Ninh Bình và Phân bón Cần Thơ.

Chủ động triển khai giải pháp chống phân bón giả

Trước những tác động của phân bón giả, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xác định bảo vệ sản phẩm chính hãng, giữ gìn uy tín thương hiệu và quyền lợi người nông dân là trách nhiệm quan trọng của doanh nghiệp. Theo đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tăng cường đầu tư công nghệ chống giả, truy xuất nguồn gốc, cải tiến bao bì sản phẩm. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao khả năng nhận diện hàng chính hãng, hạn chế tình trạng các đối tượng lợi dụng nhãn hiệu, bao bì của doanh nghiệp để đưa sản phẩm giả ra thị trường.

Cùng với các biện pháp bảo vệ sản phẩm, Vinachem đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động phân phối, cung cấp thông tin và kết nối với khách hàng. Một trong những giải pháp được Tập đoàn triển khai là sàn thương mại điện tử VinachemMart, kênh phân phối chính thức các sản phẩm phân bón của các đơn vị thành viên.

Thông qua nền tảng này, người nông dân và các đại lý có thể đặt mua trực tuyến sản phẩm chính hãng với giá cả minh bạch, nguồn gốc rõ ràng. Việc phát triển kênh phân phối chính thức được kỳ vọng góp phần hạn chế nguy cơ mua phải phân bón giả, kém chất lượng, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và người sử dụng.

Song song với đó, Tập đoàn xây dựng nền tảng Vinachem Nông nghiệp nhằm cung cấp thông tin về sản phẩm, hướng dẫn nhận biết phân bón chính hãng, tư vấn kỹ thuật bón phân và canh tác hiệu quả. Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp hướng đến việc giúp người nông dân tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao khả năng lựa chọn sản phẩm phù hợp, hạn chế rủi ro trong quá trình mua và sử dụng phân bón.

Các giải pháp trên cũng phù hợp với yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Trong đó, Điều 21 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về chất lượng, công dụng, giá cả, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa. Điều 39 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.

Trong bối cảnh phân bón giả ngày càng tận dụng các kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận người mua, việc doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin, phát triển các kênh phân phối chính thức càng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác phòng, chống hàng giả.

Bên cạnh những giải pháp từ phía doanh nghiệp, Vinachem cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý lưu hành phân bón, nghiên cứu nâng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, bảo đảm tương xứng với tính chất và hậu quả vi phạm.

Theo đại diện Tập đoàn, cuộc đấu tranh chống phân bón giả cần có sự tham gia đồng bộ, thường xuyên của cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp sản xuất không chỉ chủ động bảo vệ thương hiệu của mình mà còn phải đồng hành với người nông dân trong việc tiếp cận sản phẩm bảo đảm chất lượng.

Với vai trò doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành công nghiệp hóa chất, Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống phân bón giả, đồng thời thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số và mở rộng kênh phân phối chính thống, góp phần bảo vệ quyền lợi người nông dân, xây dựng thị trường phân bón minh bạch, lành mạnh.

Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, phòng, chống phân bón giả không chỉ nhằm bảo vệ thị phần, doanh thu và uy tín của doanh nghiệp mà còn gắn trực tiếp với quyền lợi người nông dân. Việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, phát triển kênh phân phối chính hãng và nâng cao nhận thức của người sử dụng được xác định là những giải pháp quan trọng trong cuộc đấu tranh chống phân bón giả, kém chất lượng.