Toàn cảnh khu đất tại đường Lê Lợi Huế.

Theo kết quả được công nhận, mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 27 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất. Tổng số tiền phải chi trả cho cả quyền sử dụng đất và tài sản hiện hữu trên khu đất là hơn 557 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định.

Khu đất có tổng diện tích 11.076,1m², tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc kết nối hạ tầng của dự án. Theo phương án đấu giá, trong tổng diện tích hai khu đất có 387,4m² nằm trong chỉ giới quy hoạch và 10.688,7m² nằm ngoài chỉ giới quy hoạch, thuộc diện tích đưa ra đấu giá. Hiện trên khu đất có các công trình với tổng diện tích xây dựng 5.518,7m², tổng diện tích sàn 12.101,7m². Các hạng mục gồm nhà văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, nhà kho, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân cầu lông và một số công trình phụ trợ khác. Dự án được định hướng xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách du lịch và khai thác hiệu quả quỹ đất có lợi thế về vị trí, hạ tầng và cảnh quan đô thị trung tâm TP Huế.