Video: Cận cảnh khu đất vàng tại đường Lê Lợi Huế.

Ngày 17-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế cho biết, UBND TP Huế vừa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trở lên tại khu đất số 22-24 và 26-30A Lê Lợi, phường Thuận Hòa.

Theo đó, doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land, có trụ sở tại tầng 9, tòa nhà DOJI Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Ngoài ra, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 27 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất. Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp phải chi trả để sở hữu quyền sử dụng đất và mua tài sản hiện hữu trên khu đất là hơn 557 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định.

Toàn cảnh khu đất tại đường Lê Lợi Huế.

Khu đất có vị trí tiếp giáp các tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Trương Định, Phạm Hồng Thái và Bà Huyện Thanh Quan. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc kết nối và đấu nối hạ tầng của dự án.

Theo phương án đấu giá, tổng diện tích hai khu đất là 11.076,1m². Trong đó, 387,4m² nằm trong chỉ giới quy hoạch và 10.688,7m² nằm ngoài chỉ giới quy hoạch, thuộc diện tích đưa ra đấu giá.

Dự án được định hướng xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung nguồn cơ sở lưu trú chất lượng cao, nâng cao năng lực phục vụ khách du lịch và khai thác hiệu quả quỹ đất có lợi thế về vị trí, hạ tầng và cảnh quan đô thị trung tâm TP Huế.