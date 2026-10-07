Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cần chuẩn bị gì cho cuộc chơi mới?

Trong bối cảnh Quy định về Bao bì và Chất thải Bao bì (PPWR) của EU bước vào giai đoạn áp dụng và cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, doanh nghiệp chế biến, đóng gói và xuất khẩu đứng trước yêu cầu phải nâng cấp cả công nghệ, quy trình lẫn năng lực nhân sự. ProPak Hanoi 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp cho quá trình chuyển đổi này.

Bao bì không còn đơn thuần là lớp bảo vệ sản phẩm

Xu hướng thương mại xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi cách các thị trường lớn nhìn nhận về bao bì. Với Quy định về Bao bì và Chất thải Bao bì (PPWR), Liên minh châu Âu đặt ra những yêu cầu ngày càng cao liên quan đến thiết kế bao bì, khả năng tái chế, sử dụng vật liệu và quản lý chất thải sau tiêu dùng.

Tại Việt Nam, cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR), cùng những quy định mới tại Nghị định 110/2026/NĐ-CP, cũng đặt trách nhiệm lớn hơn lên doanh nghiệp trong việc thu gom, xử lý và tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc bài toán của doanh nghiệp không còn dừng ở việc sản xuất một sản phẩm đạt chất lượng và đưa ra thị trường. Toàn bộ vòng đời sản phẩm - từ lựa chọn nguyên liệu, thiết kế bao bì, vận hành dây chuyền đến xử lý sau tiêu dùng - đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn mở ra dư địa đáng kể. Việt Nam tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khu vực và là điểm đến của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Riêng thị trường bao bì giấy Việt Nam được Mordor Intelligence dự báo có thể đạt quy mô 4,14 tỷ USD vào năm 2029.

Cơ hội vì thế vẫn rất lớn, nhưng lợi thế sẽ ngày càng nghiêng về những doanh nghiệp có khả năng chuyển đổi nhanh và đáp ứng được các tiêu chuẩn mới của thị trường.

Khi nâng cấp công nghệ trở thành bài toán cạnh tranh

Một trong những thách thức đáng kể hiện nay nằm ở khoảng cách giữa yêu cầu mới của thị trường và năng lực của hệ thống sản xuất hiện hữu. Nhiều dây chuyền chế biến, đóng gói và chiết rót vẫn được xây dựng theo mô hình truyền thống, trong khi doanh nghiệp ngày càng phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu: giảm vật liệu và chất thải, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, tự động hóa và tối ưu hiệu suất sản xuất.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực còn đến từ tốc độ thay đổi của các tiêu chuẩn và quy định tại từng thị trường. Việc chậm cập nhật hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu có thể kéo theo chi phí điều chỉnh, gián đoạn đơn hàng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường.

Do đó, đầu tư công nghệ không còn nên được nhìn nhận đơn thuần là việc thay một chiếc máy mới hay bổ sung một dây chuyền hiện đại. Điều quan trọng hơn là khả năng xây dựng một hệ thống sản xuất có thể đo lường - kiểm soát - truy xuất - tối ưu và thích ứng với những tiêu chuẩn mới.

Song song với máy móc, năng lực con người cũng cần được nâng cấp. Từ cấp quản lý đến đội ngũ kỹ thuật và vận hành, doanh nghiệp cần liên tục cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, quản lý chất thải, tiêu chuẩn sản xuất, tự động hóa và những yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu.

Nơi công nghệ gặp nhu cầu chuyển đổi thực tế

Trong bối cảnh đó, ProPak Hanoi 2026 được tổ chức với định hướng trở thành điểm kết nối giữa nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp và hệ sinh thái giải pháp dành cho ngành chế biến, đóng gói, bao bì và chiết rót.

Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu triển lãm quốc tế ProPak mở rộng hiện diện tại khu vực miền Bắc - nơi đang tập trung ngày càng nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và hệ thống logistics quan trọng của Việt Nam.

Với quy mô hơn 10.000 m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến các công nghệ, thiết bị và giải pháp phục vụ nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất.

Hàng trăm gian hàng và doanh nghiệp quy tụ tại ProPak Vietnam

Từ những thương hiệu quốc tế đến hệ sinh thái giải pháp cho nhà máy

Điểm đáng chú ý của ProPak Hanoi 2026 không chỉ nằm ở số lượng doanh nghiệp tham dự, mà còn ở sự đa dạng về nguồn cung công nghệ và chuyên môn ngành. Các đơn vị trưng bày đến từ nhiều thị trường có thế mạnh về công nghiệp và sản xuất như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc, qua đó mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau cho bài toán nâng cấp nhà máy.

Sự hiện diện của những doanh nghiệp với các thế mạnh công nghệ khác nhau cho thấy ProPak Hanoi không đơn thuần là nơi trưng bày máy móc. Triển lãm hướng tới hình thành một hệ sinh thái giải pháp, nơi khách tham quan có thể tiếp cận công nghệ từ nhiều mắt xích của quá trình sản xuất - từ chế biến, đóng gói, tự động hóa, in ấn, ghi nhãn, kiểm soát chất lượng, chuỗi lạnh và logistics.

Đây cũng là giá trị thiết thực đối với các nhà máy đang đứng trước bài toán đầu tư: thay vì tìm kiếm từng nhà cung cấp riêng lẻ, doanh nghiệp có thể trực tiếp khảo sát nhiều công nghệ, trao đổi với các đơn vị cung ứng quốc tế và so sánh các phương án ngay tại một điểm đến.

ProPak Hanoi 2026 - Một điểm đến, đa giá trị.

Bên cạnh khu vực trưng bày, ProPak Hanoi 2026 còn xây dựng chuỗi hội thảo chuyên đề và khóa đào tạo chuyên ngành miễn phí, tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp đang trực tiếp đối mặt trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ tại Triển lãm ProPak Vietnam

Các chương trình chuyên môn tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi với chuyên gia, cập nhật thay đổi về thị trường và tiêu chuẩn, đồng thời tiếp cận những góc nhìn thực tiễn về tự động hóa, tối ưu công nghệ, sản xuất thông minh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nếu khu vực triển lãm giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi “công nghệ nào đang có trên thị trường?”, thì các hoạt động hội thảo và đào tạo hướng đến một câu hỏi quan trọng hơn: “doanh nghiệp nên ứng dụng công nghệ đó như thế nào để tạo ra hiệu quả thực tế?”

Trong một thị trường mà tiêu chuẩn xanh, hiệu suất sản xuất và khả năng thích ứng ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh, việc chủ động chuyển đổi sẽ quan trọng hơn việc chờ đến khi các quy định trở thành áp lực bắt buộc.

ProPak Hanoi 2026 vì vậy không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ mới, mà còn tạo không gian để cộng đồng sản xuất kết nối với nhà cung cấp, chuyên gia và đối tác quốc tế, từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp cho hành trình nâng cấp năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ProPak Hanoi 2026 diễn ra từ ngày 13-15/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.