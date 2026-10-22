Doanh nghiệp châu Âu đặt niềm tin dài hạn vào tăng trưởng của Việt Nam

Thông tin từ EuroCham cho biết, ngày 22/10, trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (tạm dịch: Tri ân Việt Nam). Tọa đàm do Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của EuroCham, có sự tham dự của Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Roxana Mînzatu, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara đã trao biên bản hợp tác.

Tọa đàm quy tụ nhiều tập đoàn châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt: DEEP C (hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển), Ericsson (viễn thông, hạ tầng số), Heineken (thực phẩm, đồ uống), Hettich (phụ kiện nội thất), John Cockerill (công nghệ năng lượng, công nghiệp, quốc phòng), Leonardo (hàng không vũ trụ, quốc phòng, an ninh) và Siemens (giao thông, đường sắt). Các doanh nghiệp tập trung vào câu hỏi: làm thế nào để năng lực của châu Âu hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội mới cho cả hai bên.

Tại tọa đàm, EuroCham đóng vai trò cầu nối giữa nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, thông qua phân tích kinh doanh hằng quý, Sách Trắng thường niên và đối thoại thường xuyên với cả phía Việt Nam và EU. "Các nỗ lực vận động chính sách của chúng tôi giúp các doanh nghiệp vững tâm đầu tư", Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nói.

Cũng trong tọa đàm, doanh nghiệp châu Âu cũng thẳng thắn nêu kiến nghị: 93% doanh nghiệp tham gia khảo sát BCI cho biết vướng mắc về quy định pháp lý và thủ tục hành chính đang ảnh hưởng đến sự phát triển. Nâng cao tính nhất quán và khả năng dự báo trong thực thi chính sách được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, phát triển mạng lưới nhà cung cấp và tăng cường đầu tư

Đáng chú ý, tại tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Roxana Mînzatu, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara, do Quỹ Nhà Vua Baudouin quản lý, đã trao biên bản hợp tác, là quan hệ hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến.

Theo biên bản, hai bên sẽ phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giúp các gia đình bị ảnh hưởng mở cửa hàng ngay tại nhà, vừa tạo thu nhập vừa chăm sóc được người thân. Mô hình kinh doanh nhỏ được chọn bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, cho biết: "Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu những hậu quả để lại, phần lớn sinh sống ở vùng nông thôn". Theo bà, có cửa hàng của riêng mình sẽ "mở ra cơ hội tự chủ hơn, có thêm lựa chọn và niềm tin vào tương lai" cho các gia đình.

EuroCham cho rằng, sáng kiến này cũng khẳng định cam kết hoạt động kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, chỉ số đạt 78,3/100 điểm. 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Đáng chú ý, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Những kế hoạch dài hạn này gắn với quan hệ bền chặt giữa doanh nghiệp với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ: "Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình".