Doanh nghiệp châu Âu đặt kỳ vọng dài hạn tại Việt Nam

Theo kết quả khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), BCI đạt 78,3 điểm trong quý III/2026, giảm nhẹ 1,4 điểm so với quý trước nhưng vẫn ở ngưỡng cao trong lịch sử. Có 64% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở mức tốt hoặc rất tốt, trong khi 28% giữ thái độ trung lập, thận trọng.

Xét theo ngành, nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 11,7 điểm lên 83,9 điểm. Ngược lại, du lịch và khách sạn giảm 22,5 điểm, xuống 67,9 điểm, phản ánh những áp lực từ chi phí vận hành, sức mua và các yếu tố bên ngoài.

Dù còn nhiều khó khăn, sức hấp dẫn đầu tư của Việt Nam vẫn được duy trì. Khảo sát cho thấy 9/10 doanh nghiệp sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư; 63% dự kiến hoạt động tại Việt Nam trong hơn 5 năm tới.

Doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Ảnh: Báo Đầu tư.

Nguồn nhân lực, lợi thế chi phí, sự ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô tiếp tục là những yếu tố thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,36 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Để củng cố niềm tin và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế và số hóa dịch vụ công. Mỗi nội dung được 35-37% số doanh nghiệp khảo sát đề cập.

Khảo sát cũng cho thấy, trung bình mỗi doanh nghiệp phải xử lý 8 thách thức trong hoạt động. Có 77% doanh nghiệp gặp ít nhất 5 trở ngại, trong khi 16% phải đối mặt với từ 14 trở ngại trở lên.

Các vấn đề được đề cập nhiều nhất gồm thủ tục hành chính và giấy tờ (60%), quy định thiếu rõ ràng hoặc áp dụng chưa nhất quán (53%), quản lý thuế (52%) và thiếu hụt nhân lực (49%).

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham đánh giá, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so với cùng kỳ trong quý III và 9,01% trong 9 tháng đầu năm, đất nước đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay cả khi cả thế giới còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, trước những thách thức hiện nay, Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc kiến ​​tạo giá trị.

Ông Xavier Depouilly, Tổng Giám đốc DXL Research & Consulting cho rằng, dù cải cách hành chính và chuyển đổi số đang được triển khai, doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng chồng chéo thủ tục, khi quy trình trực tuyến đôi khi vẫn đi kèm giấy tờ truyền thống.

Theo ông, việc làm rõ quy định, đơn giản hóa quy trình thuế và hải quan, đồng thời nâng cao tính nhất quán trong hướng dẫn thực thi sẽ giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ tập trung hơn vào đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển dài hạn.