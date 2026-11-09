Doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội: Không thể để người lao động gánh hậu quả

Quốc hội Khóa XVI

Người lao động không có lỗi nhưng có thể mất quyền lợi

Sáng 9/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) nhấn mạnh yêu cầu phải có cơ chế bảo vệ thực chất quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: QH.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, dự thảo luật đã bổ sung trách nhiệm nộp hồ sơ đúng thời hạn, trách nhiệm bồi thường khi việc chậm nộp hồ sơ gây thiệt hại cho người thụ hưởng, đồng thời bổ sung trách nhiệm bồi thường của cơ quan BHXH.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định theo hướng xác định thời điểm phát sinh hành vi vi phạm liên quan đến việc không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ người tham gia BHXH. Đại biểu đánh giá đây là những sửa đổi cần thiết.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng vẫn còn một khoảng trống cần được quan tâm, đó là trường hợp người lao động đã làm việc, đã bị khấu trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng doanh nghiệp không nộp hoặc chậm nộp số tiền này. Khi đó, quyền lợi của người lao động được bảo vệ ra sao?

Phiên họp Quốc hội sáng 9/11. Ảnh: QH.

Theo đại biểu, đây không đơn thuần là quan hệ vi phạm nghĩa vụ tài chính giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Hệ quả trực tiếp có thể là người lao động bị gián đoạn quá trình đóng, không đủ điều kiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp hoặc phải chờ đợi để được hưởng lương hưu.

“Người lao động không có lỗi nhưng lại có nguy cơ phải gánh chịu hậu quả từ hành vi vi phạm của người sử dụng lao động”, đại biểu Nguyễn Văn Huy nêu rõ.

Cần cơ chế ghi nhận thời gian đóng và buộc doanh nghiệp khắc phục

Từ thực tế này, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị rà soát, bổ sung quy định theo hướng: đối với thời gian người lao động thực tế làm việc, thuộc diện tham gia BHXH và đã bị khấu trừ tiền lương để đóng BHXH, cần có cơ chế ghi nhận, bảo vệ quyền lợi khi doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng.

Các đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh: QH.

Cùng với đó, dự thảo cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc khắc phục hậu quả, truy đóng và bồi thường thiệt hại.

Đại biểu nhấn mạnh, việc xử lý vi phạm của doanh nghiệp cần gắn với bảo vệ quyền lợi của người lao động, không để những người đã thực hiện nghĩa vụ của mình phải chịu thiệt thòi do lỗi từ phía người sử dụng lao động.

“Không thể để người lao động phải chờ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ vi phạm rồi mới được bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình”, đại biểu Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh.