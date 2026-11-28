Người lao động làm thủ tục nhận tiền Bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Doanh nghiệp nợ, chậm, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể khiến người lao động gặp khó khăn khi nghỉ việc, làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Không được xác nhận đầy đủ thời gian đóng, người lao động có nguy cơ không đủ điều kiện giải quyết chế độ hoặc quá thời hạn nộp hồ sơ, dẫn đến mất quyền lợi.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời yêu cầu đăng ký tham gia hoặc đóng bổ sung cho 60.710 lao động, với số tiền phải truy đóng hơn 222,2 tỷ đồng.

Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Cục Việc làm, Bộ Nội vụ) cho biết, tình trạng doanh nghiệp nợ, chậm, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết chế độ của người lao động. Vướng mắc phổ biến là doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng nên người lao động không được chốt sổ bảo hiểm xã hội, không xác nhận đầy đủ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khi nghỉ việc, họ có thể không đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, việc chậm xác nhận thời gian đóng có thể khiến người lao động quá thời hạn nộp hồ sơ, không được giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động khi mất việc, giúp họ có nguồn thu nhập trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Theo ông Tú, để bảo vệ quyền lợi người lao động, Luật Việc làm quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, bảo đảm kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp, phải trả khoản tiền tương ứng với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 374/2025/NĐ-CP cũng quy định, khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc, người sử dụng lao động phải đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để kịp thời giải quyết chế độ.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, người lao động có quyền khởi kiện người sử dụng lao động tại Tòa án có thẩm quyền trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để yêu cầu giải quyết quyền lợi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp./.