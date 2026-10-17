Doanh nghiệp cao su nỗ lực nâng cao giá trị Thương hiệu quốc gia

Nâng giá trị từ năng lực thực chất

Thương hiệu quốc gia ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở mức độ nhận diện trên thị trường, mà còn gắn với chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới, công nghệ sản xuất và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Với ngành cao su, yêu cầu này đặt doanh nghiệp trước bài toán vừa duy trì những giá trị đã được xây dựng trong nhiều năm, vừa liên tục đầu tư để thích ứng với thay đổi của thị trường. Chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển, tiêu chuẩn quốc tế, chuyển đổi số và sản xuất xanh đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Văn Trung Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC).

Bên lề Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra chiều tối 16/10, trao đổi với Báo Công Thương, ông Văn Trung Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC), cho biết năm 2026 đánh dấu lần thứ 10 liên tiếp DRC có sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia.

Theo ông Văn Trung Tâm, dấu mốc này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, đồng thời là sự ghi nhận đối với quá trình hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Với hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên, việc liên tục được công nhận cũng tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến sản phẩm và nâng cao năng lực sản xuất.

“Đây là niềm tin và niềm tự hào, vinh dự lớn lao của hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên, cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ trong hành trình dài hơn 50 năm xây dựng và phát triển”, ông Văn Trung Tâm chia sẻ.

Theo lãnh đạo DRC, để duy trì kết quả qua nhiều kỳ xét chọn, doanh nghiệp xác định công nghệ, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm là những yếu tố quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Trong hơn 50 năm phát triển, chúng tôi xác định công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn trong mọi quyết sách, hành động của DRC”, ông Văn Trung Tâm cho biết.

Cùng với chất lượng, đổi mới công nghệ được doanh nghiệp xác định là hướng đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. DRC đang hướng tới nâng cao năng lực quản trị sản xuất trong xu hướng số hóa, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng nhà máy thông minh.

Sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn cũng được doanh nghiệp đặt trong định hướng phát triển thời gian tới. Theo ông Văn Trung Tâm, việc tiếp tục đầu tư, cải tiến và nâng cao chất lượng không chỉ nhằm duy trì giá trị thương hiệu mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đổi mới để mở rộng thị trường

Cùng với DRC, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA) cũng xác định chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường là nền tảng để duy trì giá trị thương hiệu sau khi được công nhận. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phùng Quang Trung, Tổng Giám đốc CASUMINA, cho biết việc được công nhận Thương hiệu quốc gia là niềm vui, niềm tự hào nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm đối với doanh nghiệp sau hơn 50 năm hình thành và phát triển.

“Trải qua hơn 50 năm để có thương hiệu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phải luôn phấn đấu bằng mọi giải pháp cũng như bằng mọi chương trình chiến lược để đưa công ty ngày càng phát triển, không những trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế”, ông Phùng Quang Trung nói.

Hiện sản phẩm của CASUMINA đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào thị trường trong nước đồng thời mở rộng xuất khẩu, qua đó đưa sản phẩm cao su Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, chất lượng sản phẩm tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. CASUMINA cho biết doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đến thành phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời thường xuyên cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu.

“Trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn cải tiến cũng như các giải pháp về kỹ thuật để đưa ra sản phẩm có chất lượng. Sản phẩm cũng được tối ưu hóa trong quá trình tiết kiệm nguyên vật liệu cũng như kiểm soát theo các chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế đã ban hành”, ông Phùng Quang Trung chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm hiện có, CASUMINA đang hướng tới nghiên cứu, phát triển các dòng lốp đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, trong đó có lốp tiết kiệm nhiên liệu và lốp dành cho xe điện. Doanh nghiệp cũng duy trì danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ lốp ô tô, xe máy, xe đạp đến cao su kỹ thuật.

Đây là hướng đi cho thấy yêu cầu nâng cao giá trị thương hiệu ngày càng gắn với khả năng nghiên cứu, phát triển và thích ứng với sự thay đổi của thị trường, thay vì chỉ dựa trên yếu tố nhận diện.

Sản xuất xanh thành yêu cầu mới

Cùng với chất lượng và đổi mới sản phẩm, yêu cầu về phát triển bền vững đang tác động ngày càng rõ tới hoạt động của doanh nghiệp cao su, đặc biệt khi hướng tới các thị trường có tiêu chuẩn cao. Theo ông Phùng Quang Trung, CASUMINA đang thực hiện các chương trình phát triển theo hướng xanh, trong đó chú trọng xanh hóa môi trường sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng nguyên liệu bền vững.

“Đối với vấn đề phát triển xanh và phát triển bền vững, hiện tại chúng tôi đang phấn đấu và thực hiện nghiêm túc chương trình phát triển xanh và phát triển bền vững”, ông Phùng Quang Trung cho biết.

Ông Phùng Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CASUMINA).

Với DRC, sản xuất xanh và sản xuất tuần hoàn cũng được đặt song song với quá trình đầu tư công nghệ và xây dựng nhà máy thông minh. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong ngành đang phải giải bài toán kép: duy trì chất lượng, hiệu quả sản xuất nhưng đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường và đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường.

Ở thị trường trong nước, CASUMINA tiếp tục củng cố hệ thống phân phối; ở nước ngoài, doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu và hợp tác OEM. Chuyển đổi số cũng được triển khai từ sản xuất đến bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Trong khi đó, DRC xác định đổi mới sáng tạo, đầu tư cải tiến và nâng cao chất lượng là những nhiệm vụ cần duy trì để bảo đảm sức cạnh tranh trong dài hạn.

Từ thực tế của các doanh nghiệp cao su có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia có thể thấy, việc duy trì giá trị thương hiệu đòi hỏi quá trình đầu tư liên tục vào chất lượng, công nghệ, đổi mới sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Cùng với đó, yêu cầu về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đang trở thành những yếu tố gắn trực tiếp với khả năng duy trì thị trường và mở rộng xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm cao su Việt Nam nâng sức cạnh tranh và từng bước mở rộng vị trí trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì triển khai. Qua hơn 20 năm, chương trình đã trở thành hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt, hướng tới xây dựng thương hiệu Việt dựa trên ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm và hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2026, kỳ xét chọn lần thứ 10 công nhận 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam