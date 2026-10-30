Doanh nghiệp cảng biển từ Bắc tới Nam đồng loạt báo lãi

Cảng biển miền Bắc, miền Trung tăng trưởng tích cực

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của nhiều doanh nghiệp cảng biển ghi nhận gam màu tích cực, trong đó VIMC, Cảng Đà Nẵng, Cảng Quy Nhơn và Cảng Cần Thơ đều tăng trưởng lợi nhuận. Đà khởi sắc diễn ra trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển cả nước tiếp tục tăng mạnh.

Nhiều doanh nghiệp cảng biển ghi nhận mức tăng trưởng kinh doanh khởi sắc trong 9 tháng đầu năm 2026 (Ảnh minh họa).

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026 vừa công bố, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 585,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 371,8 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt hơn 313,1 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là quý III/2025 phát sinh khoản thu nhập đột biến từ việc đánh giá lại giá trị tài sản góp vốn, khiến mức lợi nhuận so sánh của kỳ trước cao hơn.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Cảng Hải Phòng ghi nhận hơn 879,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở quy mô tập đoàn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý III/2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 902 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VIMC đạt hơn 2.977 tỷ đồng, tăng trên 55% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có đóng góp từ việc cải thiện biên lợi nhuận gộp trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Những con số trên cho thấy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hàng hải lớn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt ở chỉ tiêu lợi nhuận lũy kế.

Tại khu vực miền Trung, các doanh nghiệp cảng biển cũng liên tiếp ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc.

Cụ thể, Cảng Đà Nẵng đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 475,7 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 138,8 tỷ đồng, tăng hơn 24%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 376 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những động lực cho kết quả này là sản lượng hàng hóa thông qua cảng tiếp tục tăng. Riêng trong quý III, tổng sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng tăng 6,66%.

Tại Cảng Quy Nhơn, báo cáo tài chính riêng cũng phản ánh đà tăng trưởng ổn định. Trong quý III/2026, doanh thu thuần đạt hơn 190,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng thêm hơn 106,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 20,8%. Lợi nhuận sau thuế đạt 105,9 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng của Cảng Quy Nhơn gắn với sản lượng hàng hóa thông qua cảng duy trì ở mức cao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa đạt trên 9,1 triệu tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng phía Nam phân hóa, Cần Thơ tăng trưởng đột biến

Ở khu vực phía Nam, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cảng biển có sự phân hóa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Cảng Cát Lái ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2026 đạt hơn 123 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 8,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt hơn 80,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm trên 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Cảng Cần Thơ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý. Quý III/2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 6,3 tỷ đồng, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng, Cảng Cần Thơ đạt hơn 12,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 2 lần kết quả cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, dù mức độ tăng trưởng khác nhau, nhiều doanh nghiệp cảng biển từ Bắc vào Nam vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm. Đáng chú ý, các doanh nghiệp tại miền Trung có sự cải thiện đồng thời về doanh thu, lợi nhuận và sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển ước đạt hơn 1,042 tỷ tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hàng hóa container tiếp tục duy trì nhịp độ sôi động với sản lượng ước đạt 30,383 triệu TEU, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa tăng tại nhiều khu vực, cùng kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp, cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống cảng biển trong chuỗi logistics và hoạt động xuất nhập khẩu. Với đà tăng trưởng được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, hệ thống cảng biển tiếp tục khẳng định vai trò huyết mạch trong kết nối giao thương, lưu thông hàng hóa và thúc đẩy hoạt động kinh tế trên cả nước.