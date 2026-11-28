Doanh nghiệp cần xây dựng hệ tri thức để nâng cao năng lực cạnh tranh
Hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý tham dự CEO Forum quý IV/2026, diễn ra chiều 28/11 tại Hà Nội, với chủ đề xây dựng hệ tri thức doanh nghiệp. Tại diễn đàn, nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản trị, khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) đã được chuyên gia đề xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng điều hành và năng lực cạnh tranh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-can-xay-dung-he-tri-thuc-de-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-246261128163303082.htm