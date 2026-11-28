Các chuyên gia tại phiên tọa đàm “Từ chiến lược đến hành động: Doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ dữ liệu và củng cố năng lực chống chịu số?”, ngày 27/11 - Ảnh: Minh Hà.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Khung pháp lý mới yêu cầu doanh nghiệp phải quản trị dữ liệu và an toàn thông tin một cách nghiêm ngặt hơn.

THÁCH THỨC NẰM Ở KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU HIỆU QUẢ

Tại Cyber Wellness Summit 2026 do VNPT Cyber Immunity (VCI) tổ chức ngày 27/11, Giáo sư danh dự - Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), cho rằng chủ quyền dữ liệu không đồng nghĩa với việc Nhà nước phải sở hữu mọi dữ liệu hay tất cả dữ liệu đều phải nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Trong bối cảnh hoạt động số ngày càng mở rộng, việc chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới cũng cần thiết để khai thác hiệu quả nguồn lực này.

Một trong những vấn đề được ông Dũng đặt ra tại hội thảo là doanh nghiệp đang ở đâu trong chuỗi giá trị dữ liệu quốc gia. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn cho chuỗi giá trị, qua đó thực thi chủ quyền dữ liệu của doanh nghiệp và quốc gia.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận dữ liệu, từ việc xem dữ liệu là tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh sang xác định rõ trách nhiệm quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu một cách an toàn, hợp pháp.

Lãnh đạo doanh nghiệp cần nắm rõ những dữ liệu nào cần quản trị, giá trị và mức độ quan trọng của từng loại dữ liệu. Việc nhận diện, phân loại dữ liệu cần được thực hiện theo từng cấp độ, bởi dữ liệu không giống nhau về giá trị, mức độ nhạy cảm và tác động khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh trách nhiệm quản trị, sự phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng nước ngoài cũng là một trong những thách thức đối với chủ quyền dữ liệu. Theo Giáo sư Dũng, thách thức hiện nay không đơn thuần là thiếu dữ liệu mà nằm ở khả năng quản trị, kiểm soát và khai thác dữ liệu hiệu quả.

Ông Dũng cũng chỉ ra năm vấn đề đáng chú ý gồm: hệ thống dữ liệu phân tán, thiếu liên thông; phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng nước ngoài; nguy cơ mất an toàn dữ liệu gia tăng; khó khăn trong quản trị dữ liệu xuyên biên giới và hạn chế về năng lực, nhân lực.

Thực tế, những rủi ro an ninh mạng và mất an toàn dữ liệu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp. Dẫn số liệu từ Hiệp hội An ninh mạng, ông Dũng cho biết, chỉ trong một năm đã ghi nhận hơn 500.000 cuộc tấn công an ninh mạng.

Có 52,3% đơn vị tham gia khảo sát từng chịu tổn thất; gần 58% chưa triển khai bất kỳ tiêu chuẩn an ninh mạng phổ biến nào và gần 48% cơ quan, doanh nghiệp thiếu nhân sự chuyên trách. Đáng chú ý, 48% vụ vi phạm dữ liệu nghiêm trọng có liên quan đến bên thứ ba. Chi phí bình quân cho một sự cố vi phạm dữ liệu lên tới hơn 4 triệu USD.

Từ thực trạng trên, vấn đề chủ quyền dữ liệu được đặt ra không chỉ ở góc độ bảo vệ thông tin mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực quản trị và kiểm soát dữ liệu của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp.

TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT LÀ LÃNH ĐẠO

Tại phiên tọa đàm với chủ đề “Từ chiến lược đến hành động: Doanh nghiệp cần làm gì để bảo vệ dữ liệu và củng cố năng lực chống chịu số?” đã mở ra không gian trao đổi về những ưu tiên triển khai và định hướng xây dựng năng lực bảo vệ dữ liệu phù hợp với từng tổ chức. Các diễn giả đã thảo luận về việc xây dựng quy trình và trách nhiệm rõ ràng trong việc ứng phó với sự cố, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc diễn tập thường xuyên.

Thực tiễn từ những kịch bản ứng cứu, hai ngân hàng Techcombank và ACB đã chia sẻ kinh nghiệm về việc diễn tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng và xử lý tình huống mô phỏng. Việc xây dựng kịch bản và thực thi kế hoạch diễn tập giúp các ngân hàng này rút ngắn thời gian xử lý sự cố và cải thiện khả năng ứng phó với khủng hoảng.

Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuyển đổi từ tư duy bảo mật bị động sang chủ động làm chủ dữ liệu. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro hiệu quả mà còn xây dựng năng lực phòng vệ, ứng phó và phục hồi trước các sự cố số. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu và kiểm soát thông tin.

Hầu hết, các diễn giả đều cho rằng trách nhiệm cao nhất về dữ liệu và rủi ro AI phải thuộc về cấp lãnh đạo. Doanh nghiệp có thể thuê ngoài hạ tầng hay công cụ kỹ thuật, nhưng không thể thuê ngoài trách nhiệm đối với niềm tin của khách hàng. Khi sự cố xảy ra, 24 giờ đầu tiên mang tính quyết định. Các bước khoanh vùng sự cố, phân quyền cô lập hệ thống, kích hoạt cơ chế điều hành khủng hoảng và truyền thông minh bạch cần được chuẩn bị và diễn tập từ trước.

Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư an ninh mạng cũng không nên chỉ đo bằng số sự cố đã ngăn chặn. Thước đo đúng hơn là tốc độ phát hiện, khả năng ứng phó, thời gian khôi phục dịch vụ và giá trị kinh doanh được bảo vệ. Khi được đưa vào ngay từ khâu thiết kế sản phẩm và vận hành, an ninh mạng không còn là chi phí tuân thủ mà trở thành lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tự tin ứng dụng AI và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác.

Đặc biệt, mỗi doanh nghiệp cần làm chủ, bảo vệ tốt dữ liệu của mình, góp phần bảo vệ niềm tin của thị trường, năng lực cạnh tranh và chủ quyền dữ liệu của đất nước. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và khung pháp lý mới, doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong việc đối mặt với các thách thức an ninh mạng, đồng thời tận dụng dữ liệu như một tài sản chiến lược để phát triển bền vững.