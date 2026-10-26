Doanh nghiệp cần tối ưu quản trị nhân sự, chuẩn hóa pháp lý để phát triển bền vững

Đây là nội dung trọng tâm được chia sẻ tại hội thảo “Nhân sự trong thời kỳ mới – Chuẩn pháp lý – Tối ưu quản trị”, diễn ra ngày 24/10/2026 tại Hà Nội. Hội thảo do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội ( Sở Tài chính Hà Nội) chủ trì, Công ty TNHH Vạn Long Group tổ chức.

Đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường và môi trường kinh doanh không ngừng biến động, cạnh tranh ngày càng gia tăng, chuyển đổi số và công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, quản trị nhân sự cũng đang đứng trước những yêu cầu mới.

Doanh nghiệp không chỉ cần một đội ngũ đủ năng lực, mà còn phải biết thu hút, phát triển và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, đồng thời xây dựng một hệ thống quản trị đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh bài toán về hiệu suất và nguồn nhân lực, các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng và quan hệ lao động cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong quản trị nhân sự và kiểm soát rủi ro.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị nhân sự. Bà kỳ vọng những nội dung được chia sẻ sẽ mang lại giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Từ góc độ phát triển tổ chức và chiến lược, Tiến sĩ Đỗ Tiến Long, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn quản lý OD CLICK, trình bày chủ đề “Tư duy quản trị nhân sự 2026 – Kiến tạo hiệu suất, tạo lợi thế cạnh tranh”.

Bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Nội dung tập trung phân tích những thay đổi về kỳ vọng, giá trị và cách thức làm việc của thế hệ Gen Z; những thách thức trong thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài; đồng thời nhấn mạnh sự chuyển dịch từ quản lý nhân sự sang kiến tạo đội ngũ và nâng cao hiệu suất.

Qua phần trình bày, doanh nghiệp có thêm góc nhìn chiến lược để đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và hệ thống quản trị nhân sự, phát huy hiệu quả nguồn lực con người, qua đó xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Hiểu luật để chủ động phòng ngừa rủi ro

Cùng với yêu cầu tối ưu hiệu quả quản trị, việc cập nhật và thực hiện đúng các quy định pháp luật về lao động là vấn đề được hội thảo tập trung trao đổi.

Tiến sĩ – Luật sư Đỗ Ngân Bình, trình bày chủ đề “Pháp lý nhân sự – Hiểu luật để giảm rủi ro cho doanh nghiệp”. Phiên chuyên đề tập trung cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự, làm rõ những vấn đề nhân sự chịu sự điều chỉnh của pháp luật, đồng thời phân tích các điểm mới và nội dung quan trọng trong lĩnh vực pháp lý lao động, nhân sự.

Những nội dung này giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý, chủ động rà soát quy trình quản trị và sử dụng lao động, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, vi phạm trong quá trình hoạt động.

Một điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận, đối thoại hai chiều giữa các chuyên gia và đại biểu tham dự, với sự góp mặt của Tiến sĩ Đỗ Tiến Long, Tiến sĩ – Luật sư Đỗ Ngân Bình và Luật sư Trần Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Công ty Luật TNHH BCLAW.

Tại phiên đối thoại, đại diện doanh nghiệp trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản trị nhân sự và áp dụng pháp luật lao động. Các chuyên gia cùng trao đổi, phân tích và tìm kiếm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quản trị nhân sự.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trần Hoàng Vũ, CEO doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cho rằng việc cập nhật kiến thức, chính sách nhân sự có ý nghĩa quan trọng, nhất là trước những thay đổi của lực lượng lao động trẻ và yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Theo bà Lê Thị Hiền, Hà Nội hiện có khoảng 450.000 doanh nghiệp đăng ký, mỗi năm có thêm khoảng 30.000 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Thành phố xác định hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên; thông qua các chương trình chuyên đề, Trung tâm tiếp tục lắng nghe, tổng hợp kiến nghị để báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Thông qua việc kết nối góc nhìn chiến lược về quản trị nhân sự với kiến thức pháp lý chuyên sâu, Hội thảo hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng đội ngũ vững mạnh, nâng cao hiệu suất làm việc, quản trị nhân tài hiệu quả và chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý. Qua đó, nguồn nhân lực không chỉ là yếu tố vận hành mà còn trở thành nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2026.