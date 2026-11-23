Góp ý dự thảo Đề án “Thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia (MNCs), tham gia sâu vào chuỗi giá trị đại dương toàn cầu” theo đề nghị của Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao việc mở rộng đối tượng liên kết, bao gồm doanh nghiệp FDI, nhà thầu chính và doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng cần cụ thể hóa các công cụ hỗ trợ, nhất là về công nghệ, vốn và chi phí đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, để Đề án tạo chuyển biến thực chất trong năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt.

Gắn ưu đãi đầu tư với chuyển giao công nghệ

Dự thảo đề xuất gắn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư với kết quả thực hiện cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. VCCI đánh giá đây là định hướng cần thiết, nhưng cơ chế thực hiện phải minh bạch, khả thi và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Theo VCCI, nếu không có bộ tiêu chí định lượng, quy trình đánh giá khách quan và nguyên tắc áp dụng rõ ràng, doanh nghiệp đầu chuỗi có thể đối mặt với rủi ro bị diễn giải tùy nghi trong quá trình hậu kiểm, thậm chí bị xem xét thu hồi ưu đãi. Điều này cũng cần được cân nhắc trong mối tương thích với các cam kết WTO và FTA, vốn có những giới hạn đối với việc áp đặt bắt buộc tỷ lệ nội địa hóa hoặc nghĩa vụ mua sắm trong nước.

Vì vậy, VCCI kiến nghị xây dựng tiêu chí định lượng, công khai để đánh giá cam kết chuyển giao công nghệ, bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và các cam kết FTA.

Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích tài khóa để doanh nghiệp FDI chủ động đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp năng lực nhà cung ứng trong nước. VCCI đề xuất nghiên cứu cơ chế tương tự chính sách cho phép tính chi phí R&D bằng 200% chi phí thực tế khi xác định thu nhập chịu thuế theo Nghị quyết số 68-NQ/TW. Qua đó, tạo động lực để các tập đoàn đa quốc gia đầu tư phát triển đối tác Việt Nam thay vì chỉ tìm kiếm nhà cung ứng đã đáp ứng sẵn yêu cầu.

Ảnh minh hoạ.

Khơi thông vốn cho doanh nghiệp cung ứng

Một điểm nghẽn khác là khả năng tiếp cận vốn. Dự thảo đã đề cập nhu cầu vốn lưu động, bảo lãnh, bảo hiểm hợp đồng và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp nghiên cứu các cơ chế tín dụng xanh, tài chính chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, qua rà soát 22 nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2026-2030, VCCI nhận thấy chưa có nhiệm vụ cụ thể nào liên quan đến các nội dung này được giao cho Ngân hàng Nhà nước.

Theo VCCI, đây là khoảng trống cần khắc phục bởi các chuỗi giá trị đại dương thường có chu kỳ đầu tư dài, giá trị hợp đồng lớn và yêu cầu cao về năng lực tài chính. Trong các lĩnh vực như đóng mới tàu biển, chế tạo kết cấu ngoài khơi hay đầu tư kho vận lạnh, doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhưng vẫn khó tham gia gói thầu lớn do thiếu vốn lưu động, tài sản bảo đảm và năng lực phát hành bảo lãnh.

Đặc biệt, thiếu sản phẩm tài trợ dựa trên đơn hàng hoặc hợp đồng cung ứng đã ký khiến doanh nghiệp khó huy động vốn mua nguyên liệu, đầu tư máy móc và tổ chức sản xuất trước khi được thanh toán.

VCCI kiến nghị bổ sung nhóm giải pháp phát triển tài chính chuỗi cung ứng tại Mục 3.2 của dự thảo, trong đó nghiên cứu các công cụ như bao thanh toán, tài trợ theo đơn hàng hoặc hợp đồng cung ứng, bảo lãnh tín dụng và tín dụng xanh phục vụ quá trình chuyển đổi môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đồng thời, cần bổ sung nhiệm vụ cụ thể trong danh mục triển khai giai đoạn 2026-2030, giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện.

Hỗ trợ chi phí đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Bên cạnh công nghệ và vốn, chi phí thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận cũng là rào cản đáng kể đối với doanh nghiệp Việt Nam khi muốn trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia.

Theo VCCI, doanh nghiệp không chỉ thiếu thông tin về tiêu chuẩn mà còn hạn chế nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, ESG và truy xuất nguồn gốc. Chi phí kiểm định, thử nghiệm mẫu, đăng kiểm hàng hải quốc tế, chứng nhận kết cấu ngoài khơi hay chứng nhận phát thải carbon tại các tổ chức nước ngoài có thể vượt quá khả năng của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, nếu chỉ cung cấp tài liệu hướng dẫn, doanh nghiệp vẫn khó vượt qua chi phí chứng nhận lần đầu. VCCI kiến nghị cụ thể hóa cơ chế đồng tài trợ chi phí thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận quốc tế lần đầu cho doanh nghiệp thuộc bốn chuỗi giá trị ưu tiên.

Nguồn lực có thể được nghiên cứu lồng ghép từ Chương trình quốc gia hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).

Ngoài ra, VCCI đề xuất giao Bộ Khoa học và Công nghệ, thông qua Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, thúc đẩy các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa tổ chức chứng nhận trong nước với hệ thống tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia.

Về mục tiêu đến năm 2030, dự thảo đặt chỉ tiêu hỗ trợ kết nối kinh doanh cho ít nhất 500 doanh nghiệp Việt Nam, phát triển 300 doanh nghiệp có tiềm năng trở thành nhà cung ứng và hỗ trợ 200 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí ESG. Trên cơ sở đó, VCCI kiến nghị ưu tiên phân bổ nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ hiện hành, triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026-2027 và bổ sung các chỉ số đo lường thực chất. Đồng thời, cần xây dựng nền tảng dữ liệu liên kết chuỗi cung ứng quốc gia, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan và bảo đảm việc tham gia đánh giá năng lực, xây dựng danh mục nhà cung ứng trên tinh thần tự nguyện, không phát sinh thủ tục hành chính mới.